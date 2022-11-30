Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за сутки

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили восемь беспилотников Украины в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что беспилотные летательные аппараты были уничтожены, в частности, в районах населенных пунктов Степное, Егоровка, Владимировка, Красная Поляна, Голиково и Житловка.

Ранее, 29 ноября, российские военные уничтожили у Макеевки в Луганской народной республике украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:РоссияУкраинаБеспилотники
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