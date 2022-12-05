Взрыв произошел на стоянке авиатехники на аэродроме под Рязанью

«Трое погибли, пять пострадали. Из пятерых — двум причинен тяжкий вред здоровью», — рассказал собеседник агентства.

В Рязанской областной больнице подтвердили, что после взрыва были госпитализированы пять человек.

В свою очередь РИА Новости сообщает о шести пострадавших. Агентство указывает, что на аэродроме загорелся бензовоз, после чего произошел взрыв. Отмечается, что в результате ЧП также был поврежден самолет.

