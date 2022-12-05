Взрыв произошел на стоянке авиатехники на аэродроме под Рязанью
Три человека погибли в результате взрыва на стоянке авиационной техники на аэродроме в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Трое погибли, пять пострадали. Из пятерых — двум причинен тяжкий вред здоровью», — рассказал собеседник агентства.
В Рязанской областной больнице подтвердили, что после взрыва были госпитализированы пять человек.
В свою очередь РИА Новости сообщает о шести пострадавших. Агентство указывает, что на аэродроме загорелся бензовоз, после чего произошел взрыв. Отмечается, что в результате ЧП также был поврежден самолет.
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