Взрыв произошел на стоянке авиатехники на аэродроме под Рязанью

Три человека погибли в результате взрыва на стоянке авиационной техники на аэродроме в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

«Трое погибли, пять пострадали. Из пятерых — двум причинен тяжкий вред здоровью», — рассказал собеседник агентства.

В Рязанской областной больнице подтвердили, что после взрыва были госпитализированы пять человек.

В свою очередь РИА Новости сообщает о шести пострадавших. Агентство указывает, что на аэродроме загорелся бензовоз, после чего произошел взрыв. Отмечается, что в результате ЧП также был поврежден самолет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеПострадавшиеВзрывРязанская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры