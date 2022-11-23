В США оценили возможность поставки Украине БПЛА Grey Eagle

По ее словам, США постоянно изучают и оценивают то, что могут поставить Киеву. «Однако по Grey Eagle решение пока не принято», — сказала она.

Ранее стало известно, что американские власти не будут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы американских конгрессменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

