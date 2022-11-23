В США оценили возможность поставки Украине БПЛА Grey Eagle
Американские власти изучают возможность поставок Украине различных видов вооружений, однако решения направить разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты Grey Eagle пока не принято, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, США постоянно изучают и оценивают то, что могут поставить Киеву. «Однако по Grey Eagle решение пока не принято», — сказала она.
Ранее стало известно, что американские власти не будут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы американских конгрессменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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