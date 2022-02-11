В ДНР заявили об уничтожении БПЛА с боеприпасом украинских силовиков
Подразделения ДНР сбили на окраине Донецка беспилотный летательный аппарат (БПЛА) силовиков Украины с боеприпасом. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
Так, 10 февраля украинские силовики запустили БПЛА типа Evo II, который был оборудован механизмом сброса и подвешенным к нему взрывным устройством. Отмечается, что благодаря слаженным действиям расчетов ПВО и РЭБ удалось избежать жертв среди населения.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Песков: в Кремле «безгранично и полностью» поддерживают фигуристку Валиеву
- Журналист Сафронов и защита завершили ознакомление с делом о госизмене
- В Краснодаре пьяный мужчина устроил стрельбу в подъезде жилого дома
- Путин поручил правительству разработать план по развитию научно-популярного туризма
- СМИ: Росфинмониторинг получит доступ к сведениям граждан из ЗАГСа
- Члену ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Алуште дали 11,5 года колонии
- Остановка обрушилась на школьницу в центре Калуги из-за снега
- Шестиклассники устроили поножовщину в Мытищах
- ДНР заявила о переброске ВСУ в Донбасс дивизиона С-300 для подготовки наступления
- Отряд ракетных эсминцев ВМС США направляется в Европу для усиления группировки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru