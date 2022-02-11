В ДНР заявили об уничтожении БПЛА с боеприпасом украинских силовиков

Так, 10 февраля украинские силовики запустили БПЛА типа Evo II, который был оборудован механизмом сброса и подвешенным к нему взрывным устройством. Отмечается, что благодаря слаженным действиям расчетов ПВО и РЭБ удалось избежать жертв среди населения.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

