В ДНР заявили об уничтожении БПЛА с боеприпасом украинских силовиков

Подразделения ДНР сбили на окраине Донецка беспилотный летательный аппарат (БПЛА) силовиков Украины с боеприпасом. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

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Так, 10 февраля украинские силовики запустили БПЛА типа Evo II, который был оборудован механизмом сброса и подвешенным к нему взрывным устройством. Отмечается, что благодаря слаженным действиям расчетов ПВО и РЭБ удалось избежать жертв среди населения.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ДНРДонбассУкраина
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