Рособрнадзор отказался от изменений в ЕГЭ-2027 по математике и информатике

В августе Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) ранее публиковал проекты документов, которые предполагали увеличение количества заданий по математике, а также корректировку трех заданий по информатике. Однако, как пояснили в Рособрнадзоре, по итогам проведенного общественно-профессионального обсуждения было принято решение сохранить модели экзаменов, действовавшие в 2026 году.



Основной период сдачи ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что ЕГЭ в 2027 году полностью переведут на российское программное обеспечение.