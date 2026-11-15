Рособрнадзор отказался от изменений в ЕГЭ-2027 по математике и информатике
Рособрнадзор принял решение не вносить изменения в структуру и содержание ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В августе Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) ранее публиковал проекты документов, которые предполагали увеличение количества заданий по математике, а также корректировку трех заданий по информатике. Однако, как пояснили в Рособрнадзоре, по итогам проведенного общественно-профессионального обсуждения было принято решение сохранить модели экзаменов, действовавшие в 2026 году.
Основной период сдачи ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что ЕГЭ в 2027 году полностью переведут на российское программное обеспечение.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рособрнадзор отказался от изменений в ЕГЭ-2027 по математике и информатике
- В Роспотребнадзоре назвали самый надежный способ защиты от пневмонии
- Призывники в Москве смогут служить в войсках беспилотных систем
- ИКИ РАН: У Земли пока нет средств защиты от крупных астероидов
- МО: Силы ПВО сбили 1065 БПЛА ВСУ и 3 авиационные бомбы
- Макрон назвал НАТО местом Украины
- В МИД РФ объявили о начале подготовки к участию в саммите G20 в США
- Экс-супруга футболиста Сафонова попросила суд обязать его исполнять обязанности отца
- С февраля 2027 года маткапитал в РФ составит свыше 1 млн рублей
- При атаке БПЛА ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции