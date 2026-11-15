Рособрнадзор отказался от изменений в ЕГЭ-2027 по математике и информатике

Рособрнадзор принял решение не вносить изменения в структуру и содержание ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В августе Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) ранее публиковал проекты документов, которые предполагали увеличение количества заданий по математике, а также корректировку трех заданий по информатике. Однако, как пояснили в Рособрнадзоре, по итогам проведенного общественно-профессионального обсуждения было принято решение сохранить модели экзаменов, действовавшие в 2026 году.

Основной период сдачи ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что ЕГЭ в 2027 году полностью переведут на российское программное обеспечение.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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