Беспилотным такси в России могут разрешить отказывать пассажирам в поездках
В России беспилотным такси могут официально разрешить отказывать клиентам в поездках. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на соответствующий законопроект, внесенный правительством в Госдуму.
Согласно тексту документа, перевозчик получит законное право отказать в предоставлении услуг в случае неадекватного поведения пассажиров, ограничений на маршруте или угрозы работе автоматизированной системы вождения.
Чтобы пассажиры заранее знали обо всех ограничениях, информацию о них (когда они действуют и где именно начинаются и заканчиваются запретные зоны) будут публиковать в специальных приложениях и сервисах.
Сам законопроект нужен для того, чтобы ввести постоянные правила работы для беспилотных машин — сейчас они ездят только в рамках временных экспериментов. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
Ранее Минпромторг рассказал о расширение перечня локализованных авто для такси. В обновленнный список вошли Haval H3 и Dargo, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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