Беспилотным такси в России могут разрешить отказывать пассажирам в поездках

Согласно тексту документа, перевозчик получит законное право отказать в предоставлении услуг в случае неадекватного поведения пассажиров, ограничений на маршруте или угрозы работе автоматизированной системы вождения.

Чтобы пассажиры заранее знали обо всех ограничениях, информацию о них (когда они действуют и где именно начинаются и заканчиваются запретные зоны) будут публиковать в специальных приложениях и сервисах.

Сам законопроект нужен для того, чтобы ввести постоянные правила работы для беспилотных машин — сейчас они ездят только в рамках временных экспериментов. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Ранее Минпромторг рассказал о расширение перечня локализованных авто для такси. В обновленнный список вошли Haval H3 и Dargo, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».