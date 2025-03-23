Водометы, протесты и блокировка соцсетей: Суд в Турции арестовал Имамоглу

ЗАДЕРЖАНИЕ И АРЕСТ ИМАМОГЛУ

23 марта суд в Турции арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках расследования дела о коррупции и мошенничестве. Об этом сообщил телеканал «A Haber». Политика подозревают в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир, передает RT.

19 марта главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании мэра города по делу об организации, занимающейся коррупцией, подкупом и содействием террористической деятельности, то есть запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Сам оппозиционный политик заявил, что не собирается «сдаваться под давлением властей». Задержание мэра Стамбула привело к началу массовых акций протеста.