Водометы, протесты и блокировка соцсетей: Суд в Турции арестовал Имамоглу
Накануне в Турции полиция задержала более 300 участников акций протестов в поддержку мэра Стамбула.
В Турции уже несколько дней проходят митинги после задержания главного политического оппонента президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Сегодня мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали. В стране отменяют прямые эфиры на ТВ с мест проведения митингов и блокируют работу социальных сетей. Полиция применяет против митингующих водометы и слезоточивый газ. При этом политологи считают, что нынешние акции протестов не доведут до государственного переворота, но повысят политический авторитет мэра Стамбула.
ЗАДЕРЖАНИЕ И АРЕСТ ИМАМОГЛУ
23 марта суд в Турции арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках расследования дела о коррупции и мошенничестве. Об этом сообщил телеканал «A Haber». Политика подозревают в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир, передает RT.
19 марта главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании мэра города по делу об организации, занимающейся коррупцией, подкупом и содействием террористической деятельности, то есть запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Сам оппозиционный политик заявил, что не собирается «сдаваться под давлением властей». Задержание мэра Стамбула привело к началу массовых акций протеста.
Накануне, 22 марта Имамоглу давал показания в течение пяти часов во Дворце правосудия. Согласно информации телеканала «A Haber», он отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания. Прокуратура Турции попросила суд арестовать мэра Стамбула по обвинениям в терроризме и коррупции, передает агентство «Reuters». До этого власти Турции уже добились аннулирования диплома Имамоглу, что помешает ему баллотироваться в президенты на досрочных выборах в 2027-2028 году.
Имамоглу является противником Эрдогана и единственным кандидатом на праймериз от крупнейшей оппозиционной партии — Народно-республиканской. Он придерживается более светских взглядов, чем президент Турции. Между тем, турецкий политолог Икбаль Дюрре считает, что политическое давление, оказываемое на Имамоглу, только повысит его рейтинг и лояльность к нему турецкого общества, к тому же сегодня его поддерживают курды и те, кто ранее поддерживал Эрдогана.
«Конечно, Эрдоган сегодня все еще остается самым популярным лидером. Но до выборов еще три года, а Имамоглу уже активно начал свою предвыборную кампанию, что могло напрячь Эрдогана. Также еще будут идти судебные процессы, и многие считают, что это только усиливает позицию Имамоглу, так как образ пострадавшего вызывает больше симпатии. Это характерно для турецкого общества. Также было и с Эрдоганом. Но Имамоглу надо будет доказать на суде, что аннулирование диплома неоправданно, иначе без высшего образования гражданин Турции не может быть кандидатом в президенты», - объяснил он в беседе с НСН.
В свою очередь преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заявил, что, несмотря на массовые митинги сторонников Имамоглу, государственный переворот организовать не удастся, так как силовые ведомства в стране занимают позицию действующего президента.
«У Имамоглу очень серьезный авторитет среди избирателей. Сколько Эрдоган ни пытался его посадить на прошлых выборах, он все равно стал мэром Стамбула. Это очень сильный кандидат, тем более, что мы видим, как протестует население Стамбула и Анкары. Вряд ли Эрдоган сумеет справиться с жителями этих двух городов. Впрочем, в госпереворот эти протесты вряд ли перерастут — избиратели не смогут его провести. Госперевороты совершают силовики, которые кормятся с руки президента, а не мэра. Полагаю, что Имамоглу опять попытаются отдать под суд, он снова выиграет, и его придется вернуть на пост мэра Стамбула под давлением городской общественности», - сказал он.
ПРОТЕСТЫ В ТУРЦИИ: ЗАДЕРЖАНИЕ И ГАЗ
Между тем, массовые акции протеста уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, хотя власти продлили до 27 марта запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) призывает сторонников выходить на улицы.
СМИ сообщили, что 22 марта по всей Турции были задержаны свыше 300 участников акций протестов в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
«В ходе акций протеста сегодня ночью задержаны 323 подозреваемых. На одного полицейского напали с кислотой», - говорится в публикации главного управления безопасности Турции в одной из соцсетей.
Ночью 23 марта корреспондент РИА Новости сообщил, что в Стамбуле полиция вытеснила протестующих из парка Сарачхане. По данным источника, через четыре часа после начала акции полицейские выгнали оттуда митингующих, бросавших в правоохранителей бутылки и фейерверки. Полиция начала преследовать участников акции на улице Шехзадебаши и распылять слезоточивый газ. Отмечается, что некоторые митингующие скрывались в близлежащих магазинах и отелях.
Корреспондент РИА Новости также передавал, что вечером 22 марта центральные улицы Анкары в районе Кызылай, бульвара Ататюрка были заблокированы полицией из-за наплыва протестующих. По данным источника, полицейские применяли водометы и перцовые спреи против участников акции в турецкой столице. Сообщалось, что часть митингующих падала на землю. В районе наблюдались перебои с интернетом и доступом в соцсети.
«БЕЗ» ТВ И СОЦСЕТЕЙ
Накануне СМИ сообщили, что в Турции телеканалы прекратили прямые трансляции с мест проведения протестных акций. Отмечалось, что это было сделано после предупреждения Высшего совета по радио и телевидению. ТАСС писал, что на ТВ-каналах во время прямой трансляции из студий обсуждали ситуацию в стране, но в эфире были лишь записи выступлений политиков или произошедших ранее событий. При этом отмечалось, что ряд каналов все же оставил прямые включения корреспондентов в рамках блоков последних новостей.
Однако в администрации президента Турции опровергли информацию о якобы указании телевизионным каналам прервать прямые эфиры на фоне акций протеста в поддержку Экрема Имамоглу.
«Утверждение о том, что все прямые трансляции на телевидении были прерваны по указанию Высшего совета по радио и телевидению (RTÜK), прекратили прямые трансляции с мест проведения митингов, появившееся в некоторых СМИ и распространенное в социальных сетях, не соответствует действительности. Предупреждение RTÜK было направлено не на прерывание прямых трансляций, а на соблюдение закона», - говорится в публикации центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента республики.
В Высшем совете радио и телевидения (RTÜK) напомнили, что, согласно статье 8 закона № 6112, санкции, включая долгосрочную приостановку вещания, могут быть применены к СМИ, которые ведут вещание вне закона, призывают общественность выйти на улицы, передают заявления комментаторов, которые выступают как представители незаконных организаций, «занимаются предвзятой вещательной деятельностью, нарушающей права личности, включают выражения и передачи, содержащие оскорбления и угрозы в адрес гослидеров, членов судебной системы, ведущих расследование, сотрудников служб безопасности и правоохранительных органов», и могут привести к аннулированию лицензии вещательной организации.
До этого в Турции ограничили деятельность ряда социальных сетей и мессенджеров. В том числе российские туристы, находящиеся в данный момент в республике, жаловались, что не могут связаться со своими родственниками в России. Корреспондент НСН попытался выйти на связь со знакомыми россиянами в Турции, но популярный мессенджер для звонков либо не работал совсем, либо видеосвязь функционировала медленно. Позже редакции удалось выйти на связь с находящимися в Турции через FaceTime и VK.
Мера, связанная с ограничением определенной информации в эфире ТВ и с временной блокировкой или замедлением социальных сетей в Турции — частая практика в республике во время волнений. Подобные действия турецкое правительство уже предпринимало при попытке госпереворота в июле 2016 года. Это было сделано для того, чтобы как можно меньше людей вышли на улицы.
До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о ситуации вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. Политик добавил, что у правительства нет времени на «перепалки» с оппозицией, так как оно занято решением проблем в стране.
Ранее политолог Икбаль Дюрре в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что после задержания главного противника Эрдогана в Турции будут протестные акции, но они не перерастут в хаос.
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