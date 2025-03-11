«Двукратный рост»: Россияне на майские праздники отправятся в Турцию, Египет и ОАЭ

Средняя продолжительность отдыха не изменилась - 7 ночей, как и глубина бронирования – она составляет практически три месяца.

Российские граждане в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее, 90% из них - для поездок с целью туризма, сообщает портал Shengen.news. Такие данные были приведены на заседании совета министров юстиции и внутренних дел Евросоюза 6 марта. Всего россияне в 2024 году получили более 565 тысяч шенгенских виз, из которых 508,5 тысяч (90%) - для туристических поездок.

Россиянам необходимо подавать документы на шенгенскую визу за шесть месяцев до путешествия, заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин «Радиоточке НСН».

