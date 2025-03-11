«Двукратный рост»: Россияне на майские праздники отправятся в Турцию, Египет и ОАЭ
Россияне поедут на майские праздники в Турцию (40%), Египет (15%) и ОАЭ (8%), сообщает Российский союз туриндустрии.
Туроператоры и агрегаторы сообщают о двукратном росте продаж туров на майские праздники. Среди популярных направлений среди россиян также Таиланд, Вьетнам и Абхазия. На другие страны приходятся небольшие доли процентов.
Средняя продолжительность отдыха не изменилась - 7 ночей, как и глубина бронирования – она составляет практически три месяца.
Российские граждане в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее, 90% из них - для поездок с целью туризма, сообщает портал Shengen.news. Такие данные были приведены на заседании совета министров юстиции и внутренних дел Евросоюза 6 марта. Всего россияне в 2024 году получили более 565 тысяч шенгенских виз, из которых 508,5 тысяч (90%) - для туристических поездок.
Россиянам необходимо подавать документы на шенгенскую визу за шесть месяцев до путешествия, заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru