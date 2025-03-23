Администрация Эрдогана опровергла запрет на въезд и выезд из Стамбула
Администрация турецкого лидера опровергла сообщения о запрете на въезд и выезд из Стамбула на фоне протестов в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу, сообщает РИА Новости.
Утверждение содержит манипуляцию, сообщили власти. Отмечается, что введенные ограничения касаются только отдельных лиц и транспортных средств. Никаких ограничений на повседневную жизнь, поездки в город или за его пределы не существует.
Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан на днях в ходе масштабной операции правоохранителей. В доме чиновника прошел обыск. Имамоглу доставили в суд в сопровождении полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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