Администрация Эрдогана опровергла запрет на въезд и выезд из Стамбула

Администрация турецкого лидера опровергла сообщения о запрете на въезд и выезд из Стамбула на фоне протестов в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу, сообщает РИА Новости.

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Утверждение содержит манипуляцию, сообщили власти. Отмечается, что введенные ограничения касаются только отдельных лиц и транспортных средств. Никаких ограничений на повседневную жизнь, поездки в город или за его пределы не существует.

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан на днях в ходе масштабной операции правоохранителей. В доме чиновника прошел обыск. Имамоглу доставили в суд в сопровождении полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / TOLGA BOZOGLU / EPA
ТЕГИ:ПротестыТурцияСтамбул

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