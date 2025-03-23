Администрация Эрдогана опровергла запрет на въезд и выезд из Стамбула

Утверждение содержит манипуляцию, сообщили власти. Отмечается, что введенные ограничения касаются только отдельных лиц и транспортных средств. Никаких ограничений на повседневную жизнь, поездки в город или за его пределы не существует.

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан на днях в ходе масштабной операции правоохранителей. В доме чиновника прошел обыск. Имамоглу доставили в суд в сопровождении полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

