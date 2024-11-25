«Азимут» выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

Авиакомпания «Азимут» в качестве компенсации выплатит по 100 тысяч рублей всем пассажирам, которые 24 ноября были на борту самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего жесткую посадку и загоревшегося в аэропорту турецкой Антальи, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Пассажир самолета «Азимута»: В момент пожара люди пытались забрать ручную кладь

В сообщении уточняется, что пассажиры получат выплату «в счет возмещения потерь». Уточняется, что порядок получения денежных средств будет доведен до пассажиров в индивидуальном порядке.

Других подробностей компания не уточняет.

Ранее стало известно, что пассажиры лайнера пишут коллективный иск против перевозчика «Азимут». Во время пожара в самолете у некоторых сгорел багаж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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