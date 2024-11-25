«Азимут» выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

В сообщении уточняется, что пассажиры получат выплату «в счет возмещения потерь». Уточняется, что порядок получения денежных средств будет доведен до пассажиров в индивидуальном порядке.

Других подробностей компания не уточняет.

Ранее стало известно, что пассажиры лайнера пишут коллективный иск против перевозчика «Азимут». Во время пожара в самолете у некоторых сгорел багаж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



