«Летали и на сковородках»: Пригожин о боязни Кологривого Sukhoi Superjet 100

Продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что не боится летать ни на каких самолетах, однако отметил, что артист вправе указать соответствующие требования в райдере.

Российский актер Никита Кологривый отказался летать на Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается в райдере артиста. По данным источника, Кологривый боится летать на воздушных судах отечественного производства. Более того, отмечается, что самолетный вопрос — один из ключевых пунктов договора. Пригожин назвал такое требование личным делом артиста, однако признался, что не боится летать на любых самолетах.