«Летали и на сковородках»: Пригожин о боязни Кологривого Sukhoi Superjet 100

Артист вправе указать в своем райдере пожелания к видам транспорта, сказал НСН Иосиф Пригожин.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что не боится летать ни на каких самолетах, однако отметил, что артист вправе указать соответствующие требования в райдере.

Российский актер Никита Кологривый отказался летать на Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается в райдере артиста. По данным источника, Кологривый боится летать на воздушных судах отечественного производства. Более того, отмечается, что самолетный вопрос — один из ключевых пунктов договора. Пригожин назвал такое требование личным делом артиста, однако признался, что не боится летать на любых самолетах.

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«Мы летаем на всем, что может летать, даже на сковородках и на “кукурузниках”, хотя я заработал и заслужил перелеты бизнес-классом. На Sukhoi Superjet 100, кстати, тоже летали, пока никаких проблем не было. Все зависит от того, на чем можно добраться в ту или иную точку. Не могу отвечать за Никиту — это личное дело каждого. Знаю артистов, которые вообще не летают, а передвигаются исключительно на поезде или на автомобиле», — сказал продюсер.

Ранее стало известно, что оскандалившаяся на выступлении в Красноярске певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) после домашнего лечения оставила в райдере коньяк Hennessy XO. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шоу-бизнесСамолетыИосиф Пригожин

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