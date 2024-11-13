«Летали и на сковородках»: Пригожин о боязни Кологривого Sukhoi Superjet 100
Артист вправе указать в своем райдере пожелания к видам транспорта, сказал НСН Иосиф Пригожин.
Продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что не боится летать ни на каких самолетах, однако отметил, что артист вправе указать соответствующие требования в райдере.
Российский актер Никита Кологривый отказался летать на Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается в райдере артиста. По данным источника, Кологривый боится летать на воздушных судах отечественного производства. Более того, отмечается, что самолетный вопрос — один из ключевых пунктов договора. Пригожин назвал такое требование личным делом артиста, однако признался, что не боится летать на любых самолетах.
«Мы летаем на всем, что может летать, даже на сковородках и на “кукурузниках”, хотя я заработал и заслужил перелеты бизнес-классом. На Sukhoi Superjet 100, кстати, тоже летали, пока никаких проблем не было. Все зависит от того, на чем можно добраться в ту или иную точку. Не могу отвечать за Никиту — это личное дело каждого. Знаю артистов, которые вообще не летают, а передвигаются исключительно на поезде или на автомобиле», — сказал продюсер.
Ранее стало известно, что оскандалившаяся на выступлении в Красноярске певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) после домашнего лечения оставила в райдере коньяк Hennessy XO. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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