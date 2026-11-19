«Это концептуальная акция»: Зачем Богомолов выйдет на сцену БДТ в образе «Черта»
Появление Константина Богомолова на сцене БДТ в качестве актера может удивить зрителей перформансом и провокацией, считает Николай Песочинский.
Театральный критик Николай Песочинский рассказал НСН, чего ждать зрителям от участия Константина Богомолова в спектакле «Материнское сердце». Критик назвал это перевоплощение из режиссера в актеры концептуальной акцией.
Режиссер Константин Богомолов впервые выйдет на сцену Большого драматического театра (БДТ) им. Г.А. Товстоногова. 20, 21 и 22 ноября он сыграет Чичикова («Черта») в спектакле Андрея Могучего «Материнское сердце». В постановке Богомолов временно заменит актера Андрея Феськова. До этого, в 2018 году, в БДТ режиссер ставил спектакль «Слава», но выход в «Материнском сердце» станет его первой работой на сцене этого театра в качестве актера. Песочинский ждет, что это будет интересный перформанс.
«Мы знаем Богомолова не только как режиссера, но и как культурно-провокативный феномен. Все его провокативные заявления, идиотские манифесты – это момент игры с нами. Любая его выходка – это постиронический перформанс. Он рассчитан на долгую перспективу. Понятно, что через два-три года он посмотрит нам в глаза и скажет: “Вы что, полные идиоты? Как вы могли воспринимать всерьез то, что я сказал или сделал?”. Поэтому не исключаю, что здесь будет что-то похожее. Когда он появится внутри спектакля, то он появится не только как исполнитель роли, актер, но, вероятно, от него стоит ждать также высказывания или провокации», – считает Песочинский.
По словам критика, появление Богомолова на сцене способно привлечь интерес зрителей к «Материнскому сердцу», но есть один нюанс.
«На этом спектакле всегда полный аншлаг. Поэтому отразиться участие Богомолова не сможет – и так все продано! Я не знаю, в курсе ли зрители, что Богомолов будет участвовать. Потому что билеты всегда продавались именно на название спектакля. Но, конечно, был бы дополнительный интерес. При том, что Богомолов – фигура очень противоречивая. Интерес повышается и в связи с этим тоже. И, опять же, не забываем, что спектакль самого Богомолова “Слава” идет на сцене БДТ. То есть тут можно говорить об очень причудливых отношениях театра, этого режиссера и этой фигуры. Может быть, кстати, Могучий на этом и играет. Это то, что в театре мы называем метасюжет, или метатеатральность. Думаю, появление Богомолова в спектакле – это акция. Это концептуальная акция», – добавил Песочинский.
Премьера «Материнского сердца» прошла в апреле 2022 года. Спектакль создан по мотивам прозы Василия Шукшина, текстов Николая и Елены Рерих и поэзии Козьмы Пруткова. В 2023 году постановка получила спецприз «Золотой маски» за воплощение Ниной Усатовой образа русской женщины. Вместе с ней в спектакле заняты Григорий Чабан, Виктор Княжев, Лиза Дороничева, Геннадий Блинов и другие. НСН сообщала, что театралы называли постановку Могучего одной из самых популярных в Петербурге.
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