Театральный критик Николай Песочинский рассказал НСН, чего ждать зрителям от участия Константина Богомолова в спектакле «Материнское сердце». Критик назвал это перевоплощение из режиссера в актеры концептуальной акцией.

Режиссер Константин Богомолов впервые выйдет на сцену Большого драматического театра (БДТ) им. Г.А. Товстоногова. 20, 21 и 22 ноября он сыграет Чичикова («Черта») в спектакле Андрея Могучего «Материнское сердце». В постановке Богомолов временно заменит актера Андрея Феськова. До этого, в 2018 году, в БДТ режиссер ставил спектакль «Слава», но выход в «Материнском сердце» станет его первой работой на сцене этого театра в качестве актера. Песочинский ждет, что это будет интересный перформанс.