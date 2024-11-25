«Не надо сваливать на ветер!»: Рейс SSJ-100 в Анталью мог обернуться трагедией

Помимо того, что самолет «Сухой Cуперджет» имеет серьезные ошибки в своей конструкции, пилоты рейса «Азимут» А45051 Сочи-Анталья могли просто поторопиться при заходе на посадку, слишком рано перейдя от приборного полета к визуальному. Об этом в беседе с НСН заявил заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

Самолет «Сухой Cуперджет» авиакомпании «Азимут» (рейс А45051 из Сочи) загорелся при посадке в аэропорту турецкой Антальи накануне вечером. Пассажиры рассказали о двух звуках ударов при посадке – вероятно, самолет ударился крылом о взлетно-посадочную полосу. На борту были 89 пассажиров (девять из них - дети) и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. В авиакомпании «Азимут» заявили, что причиной жесткой посадки стал «сдвиг ветра». Следственный комитет РФ начал проверку. Попов отметил, что причины произошедшего – в совокупности самых разных факторов.

«Причин произошедшего несколько. Скорее всего, была не очень хорошая видимость за счет погодных условий. Также надо учитывать боковой ветер. Тут все зависит от того, какой силы он был и под каким углом подхода к полосе. Перед посадкой нужно еще выровнять самолет строго по осевой полосе. А если летчик этого не успевает сделать, то получается боковой удар. Поэтому не исключено, что экипаж просто поторопился выполнять переход от приборного полета к визуальному. В таком случае глаза экипажа не успевают «привязаться» к высоте, которая называется высотой выравнивания. Перед касанием самолета о полосу нужно обязательно потянуть штурвал на себя, чтобы не было отхода от полосы и посадка произошла мягко. Этого как раз не было, потому что пилоты упустили контроль и за приборами, и за визуальным обнаружением», - пояснил он.

По его словам, эта модель «Суперджетов» имеет сайдстик (ручка управления самолетом) с левой стороны от командира, что добавляет неудобства к управлению самолетом.

«Надо учитывать, что у этого самолета ручка управления самолетом не находится симметрично относительно нашей физиологии. У командира сайдстиком управляет левая рука. А левшей у нас мало и правше это, конечно, неудобно. Поэтому такие психофизиологические особенности работы тоже сказываются. Хотя многие говорят, что компьютерная система должна компенсировать эти отклонения движений человеческих рук. Но я убеждаюсь в обратном. Приведу в пример ЧП в Шереметьево 5 мая 2019 года. Тогда неверные движения командира экипажа Дениса Евдокимова сайдстиком при выполнении посадки привели к тому, что борт сильно ударился о полосу и у него стойками шасси пробило топливный бак. Тогда из-за возгорания и отравления продуктами горения погибли люди. Поэтому не исключено, у этого экипажа могло произойти что-то в этом роде. Тут причина в эргономических недостатках самолета. Эргономика – это особенности расположения органов управления самолетом, удобство работы ими. Возможно, тут надо переделать штурвал по центру самолета, это было бы более надежно с точки зрения распределения внимания и мышечных усилий», - пояснил он.

Попов отметил, что в конструировании этого самолета есть явные недоработки и проблемы, которые до сих пор не устранены.

«У этих самолетов есть проблемы при проектировке. При конструировании самолета не должно быть такого, чтобы рядом находились опасные агрегаты, как, например, топливные баки с какими-то нагруженными элементами. Предупреждение об этом есть также в специальных документах. А в этой серии самолетов такое есть. Хотя говорили о том, что это должны были устранить. Так что, может быть, надо действительно коренным образом что-то переделывать. Также как я понимаю, это был ночной полет. Ночью все реакции и внимание притупляются, а если еще экипаж волнуется, то это все психологическая нагрузка», - подытожил он.

Президент общероссийской общественной организации "Содружество ветеранов гражданской авиации", заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин в беседе с НСН согласился со своим коллегой, также вспомнив катастрофу 2019 года в Шереметьево и предположил, что вся проблема – в безграмотно сконструированном самолете.

«Это та же самая картина, что была пять лет назад, когда самолет садился в Шереметьево. Точно такая же грубая посадка, пробит бак и пожар. Это недостаток при конструировании самолетов «Суперджет». Ничего нового там не найдено. Погода была штатная, здесь не надо сваливать на сдвиг ветра. Да, была сложная посадка, но самолет безграмотно сконструирован. По всем международным нормам летной годности при повреждении шасси не должны повреждаться топливные баки. А в этом самолете как раз вот так и сделано», - заявил он.

Авиакатастрофа в Шереметьево в 2019 году, которую вспомнили оба эксперта, унесла жизни 41 человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

