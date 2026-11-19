При этом надежного и устраивающего всех решения этой проблемы в текущих условиях нет, уверен он. Многие считают, что проблему решит снижение ключевой ставки, однако Медведев так не считает.

«Набиуллину со всех сторон проклинают, за то, что она держит высокую ставку. Эти самые "проклинатели" говорят, что если снизить процентную ставку, экономика расцветет, потому что банки получат возможность выдавать кредиты под низкие проценты, бизнесмены смогут дешевые кредиты взять, вложат в экономику, люди получат большие зарплаты и, конечно, понесут денежки в банки, и вместо оттока наличности приток будет очень быстрый. Однако деньги из банков если не утекают в абсолютном смысле, то перетекают значительно с меньшей скоростью, чем совсем недавно. Проценты, которые люди получают по своим депозитам, явно уходят из банков, даже если тело депозита остается. Так что произойдет, если снизить процентную ставку, если уже по каким-то причинам люди забирают деньги, во всяком случае новые туда не несут? Этим Набиуллина фактически скажет: "Теперь вам в банках будут давать меньше денег, если вы депозиты откроете". Полный абсурд! Нет хорошего способа справиться с этой проблемой. С этой проблемой государство, общество, бизнес справятся, если изменится состояние экономики. Оно изменяется, но пока не в ту сторону, в какую надо», — резюмировал он.

Ранее Владимир Шевченко объяснял НСН, что россиян вынуждает возвращаться к наличности сразу несколько факторов: от рисков необоснованных блокировок карт до роста заинтересованных деньгами граждан ведомств.

