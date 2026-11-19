«Сели на якорь»: Банкиры о нехватке наличных при снижении ставки ЦБ
Банки страдают от структурного дисбаланса, вызванного нехваткой наличных денег, однако снижение ключевой ставки только усугубит проблему, заявил НСН Павел Медведев.
Опасен не отток наличных средств из банков, как таковой, а то, что эти средства не возвращаются в оборот, объяснил НСН омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.
Доля наличных в денежной массе находится на нормальном уровне, аномального оттока наличных из банков нет, заявил советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов. По его словам, темпы прироста наличных денег в обращении замедлились и вернулись к сезонной динамике. Он подчеркнул, что последние два года из-за высоких ставок доля наличных в объеме денежной массы была значительно снижена, а теперь возвращается на долгосрочный нормальный тренд. Однако Медведев видит проблему не в желание россиян снимать наличность, а в уменьшении объема денежной массы в обороте.
«Оборот наличных действительно по доле своей не превышает или во всяком случае несильно превышает то, что мы наблюдаем в течение последних лет. Но опасность состоит не в том, что физические наличные деньги в слишком большом количестве появились. Опасность, по моим представлениям, в том, что доля денег, которые на депозитах в банках находятся, уменьшилась. А куда эти деньги делись — это другой вопрос. И поступить они могли не только в оборот, а уже "сесть на якорь". Деньги сняли, на них что-то купили, иногда это просто товары, иногда ценные бумаги — чуть-чуть выросла доля накоплений в виде ценных бумаг. Но так как этот объем очень маленький, то это на макроуровне незначительно. И если выражать тревогу, то связанную с тем, что люди по каким-то причинам не хотят или не могут держать деньги на депозитах и превращают их в товар раньше, чем они собирались это сделать, если бы у них не было повода забрать деньги из банков», — пояснил Медведев.
При этом, по словам омбудсмена, банки в связи с этим испытывают проблемы. Из-за этого некоторые организации уже начали пересматривать свои процентные ставки по депозитам, чтобы привлекать средства граждан.
«Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что у банков стало меньше денег, так называемый структурный дисбаланс. У них стало меньше денег даже для того, чтобы совершать их обычные активные операции, они стали чаще отказывать в выдаче кредитов. Правда, для этого есть еще причина. Они отчасти боятся Центральный Банк, который велит выдавать надежные кредиты, а отчасти им просто выдавать нечего. По этой причине ставки по депозитам уже повышаются. Структурный дисбаланс у многих банков становится очень тяжелым, для некоторых очень крупных банков это просто беда. Это банки с госучастием, они привыкли, что государство их подпитывает деньгами. А государству самому впору, что называется, зубы на полку положить. А если государство не может взять денег, которые ему остро нужны, ясно, что оно не может ими разбрасываться и подпитывать банки. И эти банки очень сильно страдают от нехватки денег для активной ежедневной работы. Эти банки немного, но повышают процентную ставку. В некоторых банках она уже около 14,8%, то есть выше ключевой ставки», — сообщил собеседник НСН.
При этом надежного и устраивающего всех решения этой проблемы в текущих условиях нет, уверен он. Многие считают, что проблему решит снижение ключевой ставки, однако Медведев так не считает.
«Набиуллину со всех сторон проклинают, за то, что она держит высокую ставку. Эти самые "проклинатели" говорят, что если снизить процентную ставку, экономика расцветет, потому что банки получат возможность выдавать кредиты под низкие проценты, бизнесмены смогут дешевые кредиты взять, вложат в экономику, люди получат большие зарплаты и, конечно, понесут денежки в банки, и вместо оттока наличности приток будет очень быстрый. Однако деньги из банков если не утекают в абсолютном смысле, то перетекают значительно с меньшей скоростью, чем совсем недавно. Проценты, которые люди получают по своим депозитам, явно уходят из банков, даже если тело депозита остается. Так что произойдет, если снизить процентную ставку, если уже по каким-то причинам люди забирают деньги, во всяком случае новые туда не несут? Этим Набиуллина фактически скажет: "Теперь вам в банках будут давать меньше денег, если вы депозиты откроете". Полный абсурд! Нет хорошего способа справиться с этой проблемой. С этой проблемой государство, общество, бизнес справятся, если изменится состояние экономики. Оно изменяется, но пока не в ту сторону, в какую надо», — резюмировал он.
Ранее Владимир Шевченко объяснял НСН, что россиян вынуждает возвращаться к наличности сразу несколько факторов: от рисков необоснованных блокировок карт до роста заинтересованных деньгами граждан ведомств.
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