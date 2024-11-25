Пассажирка рейса «Азимута» рассказала о панике при эвакуации в Анталье

Пассажиры рейса Сочи — Анталья авиакомпании «Азимут» рассказали о неорганизованной эвакуации после пожара, произошедшего на борту самолета в аэропорту Антальи. Как сообщил РИА Новости одна из пассажирок, Евгения Лавриненко, процесс эвакуации проходил в условиях паники, а сотрудники авиакомпании не оказали помощи.

По ее словам, люди сами пытались организовать эвакуацию, пока экипаж и персонал оставались неактивными. Она отметила, что пассажиры толкались, доставали багаж, не пропускали детей, а в иллюминаторы было видно пламя и пену, используемую для тушения.