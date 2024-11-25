Пассажирка рейса «Азимута» рассказала о панике при эвакуации в Анталье

Пассажиры рейса Сочи — Анталья авиакомпании «Азимут» рассказали о неорганизованной эвакуации после пожара, произошедшего на борту самолета в аэропорту Антальи. Как сообщил РИА Новости одна из пассажирок, Евгения Лавриненко, процесс эвакуации проходил в условиях паники, а сотрудники авиакомпании не оказали помощи.

По ее словам, люди сами пытались организовать эвакуацию, пока экипаж и персонал оставались неактивными. Она отметила, что пассажиры толкались, доставали багаж, не пропускали детей, а в иллюминаторы было видно пламя и пену, используемую для тушения.

«Азимут» выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

После завершения эвакуации, утверждает Лавриненко, сотрудники аэропорта предоставили пассажирам еду, тогда как представители авиакомпании предложили трансфер только спустя восемь часов ожидания багажа. Никто из пассажиров не был размещен в отелях. Позже Лавриненко получила письмо от «Азимута», в котором компания сообщила о намерении выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей каждому пассажиру.

Инцидент произошел вечером 24 ноября после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. По данным Росавиации, пострадавших в результате происшествия не было. Аэропорт Антальи возобновил работу в штатном режиме после устранения последствий возгорания, передает «Радиоточка НСН».

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