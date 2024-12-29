Четвертый за декабрь: В Южной Корее разбился Boeing 737

ПОГИБШИЕ: РОССИЯН — НЕТ

В Южной Корее в аэропорту Муан потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air рейса 7C 2216, следовавший из Бангкока. В 9:07 часов утра по местному времени (в 3:07 по Москве) лайнер пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, а потом врезался в ограждение и загорелся. Воздушное судно разломилось на несколько частей. Возгорание удалось потушить спустя несколько часов после начала спасательной операции. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа, сообщает южнокорейское агентство «Yonhap».

Изначально говорилось о 23 погибших в авиакатастрофе, но позже стало известно, что жертвами крушения стали почти все находившиеся на борту люди. На момент написания материала сообщалось о 120. Было понятно, что количество жертв продолжит расти. Известно, что удалось спасти двоих. Ими оказались члены экипажа: женщина и мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести.