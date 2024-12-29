Четвертый за декабрь: В Южной Корее разбился Boeing 737
Это уже второй случай крушения пассажирского самолета в мире за текущую неделю.
29 декабря в Южной Корее разбился пассажирский самолет Boeing 737-800. Погибли 120 человек, но число жертв продолжает расти. Это четвертый случай крушения пассажирского лайнера за декабрь в мире.
ПОГИБШИЕ: РОССИЯН — НЕТ
В Южной Корее в аэропорту Муан потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air рейса 7C 2216, следовавший из Бангкока. В 9:07 часов утра по местному времени (в 3:07 по Москве) лайнер пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, а потом врезался в ограждение и загорелся. Воздушное судно разломилось на несколько частей. Возгорание удалось потушить спустя несколько часов после начала спасательной операции. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа, сообщает южнокорейское агентство «Yonhap».
Изначально говорилось о 23 погибших в авиакатастрофе, но позже стало известно, что жертвами крушения стали почти все находившиеся на борту люди. На момент написания материала сообщалось о 120. Было понятно, что количество жертв продолжит расти. Известно, что удалось спасти двоих. Ими оказались члены экипажа: женщина и мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести.
Момент крушения Boeing 737 попал на видео. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как самолет на огромной скорости врезается в ограждение, после чего он разлетается на части, и вспыхивает пламя.
Очевидцы происшествия сообщили, что заметили горящий двигатель на правом крыле самолета еще до его крушения.
«Я видел, что самолет пролетел над пансионатом. Из двигателя в правом крыле летели искры. Пока я говорил семье, что у самолета проблемы, раздался взрыв», - приводит «Yonhap» слова одного из отдыхающих пансионата, расположенного вблизи аэропорта Муан.
Другой собеседник агентства рассказал, что видел, как лайнер попытался пойти на снижение, но до того, как он совершил посадку, вспыхнуло пламя.
«После этого раздался сильных хлопок, появился дым. Раздался звук, словно несколько взрывов подряд», - сказал один из местных жителей.
Представители авиакомпания Jeju Air, которой принадлежал разбившийся лайнер, принесли извинения, пообещав приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы.
«Мы прилагаем все усилия для устранения последствий этой аварии и приносим свои извинения за причиненное беспокойство... В настоящее время мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации», - приводит заявление компании агентство «Yonhap».
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок объявил Муан зоной особого бедствия в связи с авиакатастрофой. Семьям погибших и пострадавших окажут психологическую и материальную поддержку. В связи с катастрофой все внутренние и международные рейсы в аэропорту Муан были отменены, сообщает издание «Чунан Ильбо».
Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.
«Глубоко потрясены известием о трагическом происшествии с пассажирским самолетом 29 декабря в аэропорту города Муан. Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в Telegram-канале дипмиссии.
Известно, что россиян на борту не было. По данным «Yonhap», в самолете находились 173 пассажира-гражданина Южной Кореи и два — Таиланда.
ПРИЧИНЫ КРУШЕНИЯ
По данным властей аэропорта Муан, самолет разбился из-за поломки шасси, которая, по предварительной информации, случилась из-за «столкновения с птицей». В связи с неисправностью шасси судно приземлилось на фюзеляж, но не смогло замедлиться и врезалось в ограждение. Однако точная причина крушения лайнера будет известна уже после анализа бортовых самописцев. Их обнаружили на месте катастрофы.
Сотрудники правоохранительных органов и пожарных служб ликвидировали возгорание и начали спасательные работы с хвостовой части воздушного судна. На место авиакатастрофы прибыли свыше 80 пожарных и 180 военнослужащих. Они продолжают искать возможных выживших и устранять последствия аварии. Позже на место ЧП прибыл и.о. главы государства. Он призвал мобилизовать все возможные ресурсы для оказания помощи пострадавшим и проведения спасательных работ.
Корпорация аэропортов Южной Кореи объявила о создании штаба по ликвидации последствий ЧП. В аэропорту Муана также развернули местный штаб, а на уровне головного офиса сформировали объединенный штаб «для координации действий».
Известно, что авиакомпания Jeju Air эксплуатировала Boeing 737 с 2017 года. До этого самолет принадлежал Ryanair. Воздушное судно было построено в августе 2009 года, передает агентство «Newsis». Лайнер регулярно проходил техническое обслуживание, но детали последней проверки пока не раскрыты. Самолет считался «относительно новым». Всего у компании по состоянию на сентябрь 2023 года было 39 таких лайнеров.
Однако, по данным сервиса «Flightradar», накануне разбившийся лайнер сообщал о нештатной ситуации на борту, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Так, днем 27 декабря Boeing 737-8AS летел из Чеджу в Пекин, однако в середине перелета его перенаправили в Сеул. При этом примерно через пять часов Boeing продолжил полет в Китай.
ЧЕТВЕРТОЕ КРУШЕНИЕ ЗА ДЕКАБРЬ
Авиакатастрофа, произошедшая в Южной Корее, уже не первая за текущую неделю и за декабрь. Так, 25 декабря пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в нескольких километрах от города Актау в Казахстане. Самолет Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный, однако в связи с плохими погодными условиями он был перенаправлен в Махачкалу. Позже пилоты решили посадить лайнер в Актау, но судно потерпело крушение. На борту находились 67 человек, 38 из которых погибли.
22 декабря на юге Бразилии в штате Риу-Гранди-ду-Сул крушение потерпел частный самолет с пассажирами. Его владельцем является местный бизнесмен Луис Клаудиу Салгейру Галеази. Известно, что судно рухнуло в жилой зоне вскоре после вылета из аэропорта Канела в Сан-Паулу. На борту самолета находились минимум девять-десять человек. Потерпевший крушение самолет разрушил здания мебельного магазина и гостиницы, в результате чего 15 пострадавших постояльцев отеля госпитализировали.
13 декабря в США легкий самолет потерпел крушение в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк. По данным правоохранительных органов, на его борту находилось два человека. Воздушное судно упало на межштатную автомагистраль 684 (Interstate-684). В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что СК возбудил уголовное дело после крушения самолета близ Актау.
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