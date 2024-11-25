Опасная закономерность? Пассажиры загоревшегося SSJ-100 требуют от «Азимута» «поддержки»

Также, по словам пассажиров, сразу после посадки в салоне началось задымление, паника и давка. Многие вскочили со своих мест и начали доставать чемоданы, а из окон стал виден огонь и повалил дым.

Пассажир по имени Султан рассказал РЕН ТВ, что помогал людям выбраться из самолета.

По словам мужчины, он сидел на одном из передних рядов. Когда начался пожар, он побежал к аварийному выходу и открыл дверь, чтобы люди могли выбраться из салона самолета. Он подчеркнул, что экстренные службы аэропорта отреагировали очень быстро — пожарные прибыли через 30 секунд.

Некоторые пассажиры после эвакуации успели снять ужасающие кадры горящего лайнера, которые разлетелись по Сети.

Сразу после происшествия пассажиров загоревшегося самолета разместили в аэропорту, где многим в мучительно долгом ожидании пришлось ждать свой багаж. Некоторые из них даже стали думать, что их багаж просто сгорел внутри самолета. Однако спустя 8 часов обеспокоенные пассажиры все-таки дождались багажа. Все это время он находился внутри лайнера.

Пассажирка злополучного самолета Лавриненко также добавила, что на вопросы людей о багаже представитель «Азимута» отвечал, что ничего не может сделать.

По данным SHOT, за время ожидания людям приносили воду, кофе и еду из кафе «Бургер Кинг».

Как сообщили «Известия», пассажиры самолета уже написали коллективный иск на авиакомпанию «Азимут».

«На данный момент мы пишем иск на компанию «Азимут» за то происходящее, что с нами случилось. А случилась резкая посадка, был удар, и в течение минуты произошло возгорание самолета», — отметила одна из пассажирок.

Пострадавшие также указали в иске, что надышались угарным газом и просят авиакомпанию оказать им «должную поддержку».