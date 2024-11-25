Опасная закономерность? Пассажиры загоревшегося SSJ-100 требуют от «Азимута» «поддержки»
Пока правоохранители выясняют истинную причину возгорания самолета SSJ-100 «Азимут», натерпевшиеся пассажиры в коллективном иске требуют от авиакомпании оказать им должную помощь, а эксперты с тревогой наблюдают повторение ЧП с "Суперджетами".
Самолет SSJ-100 («Сухой Суперджет») авиакомпании «Азимут», выполнявший 24 ноября рейс по маршруту А45051 Сочи – Анталья, совершил грубую посадку в аэропорту Антальи. В результате сильного ветра борт ударился левым двигателем о землю, затем загорелся. К счастью, всех 89 пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Всего на борту находилось 95 человек (девять из них – дети), вместе с шестью членами экипажа. В результате авиаинцидента никто не пострадал. Кроме двигателя у самолёта из-за жесткой посадки повреждено левое шасси. Тем временем пассажиры готовят к авиакомпании коллективный иск, а Следственный комитет начал проверку.
ДВА УДАРА, ПАНИКА И ВЕТЕР
Борт авиакомпании «Азимут» вылетел из Сочи в 19:52 по московскому времени, а в 21:34 приземлился в Анталье.
Как рассказала пассажирка рейса блогер Евгения Лавриненко в беседе с Telegram-каналом SHOT, посадка была очень жесткой. Многие буквально тут же ударились о соседние кресла. Сразу после посадки они услышали два звука удара. Так, сразу после первого из двигателя потекло топливо. Через несколько секунд люди услышали второй удар, после которого пошли искры и самолёт загорелся прямо на ВПП.
Также, по словам пассажиров, сразу после посадки в салоне началось задымление, паника и давка. Многие вскочили со своих мест и начали доставать чемоданы, а из окон стал виден огонь и повалил дым.
Пассажир по имени Султан рассказал РЕН ТВ, что помогал людям выбраться из самолета.
По словам мужчины, он сидел на одном из передних рядов. Когда начался пожар, он побежал к аварийному выходу и открыл дверь, чтобы люди могли выбраться из салона самолета. Он подчеркнул, что экстренные службы аэропорта отреагировали очень быстро — пожарные прибыли через 30 секунд.
Некоторые пассажиры после эвакуации успели снять ужасающие кадры горящего лайнера, которые разлетелись по Сети.
Сразу после происшествия пассажиров загоревшегося самолета разместили в аэропорту, где многим в мучительно долгом ожидании пришлось ждать свой багаж. Некоторые из них даже стали думать, что их багаж просто сгорел внутри самолета. Однако спустя 8 часов обеспокоенные пассажиры все-таки дождались багажа. Все это время он находился внутри лайнера.
Пассажирка злополучного самолета Лавриненко также добавила, что на вопросы людей о багаже представитель «Азимута» отвечал, что ничего не может сделать.
По данным SHOT, за время ожидания людям приносили воду, кофе и еду из кафе «Бургер Кинг».
Как сообщили «Известия», пассажиры самолета уже написали коллективный иск на авиакомпанию «Азимут».
«На данный момент мы пишем иск на компанию «Азимут» за то происходящее, что с нами случилось. А случилась резкая посадка, был удар, и в течение минуты произошло возгорание самолета», — отметила одна из пассажирок.
Пострадавшие также указали в иске, что надышались угарным газом и просят авиакомпанию оказать им «должную поддержку».
ВЕТЕР ИЛИ ОШИБКА ПИЛОТА?
Представители авиакомпании на официальной странице «ВКонтакте» заявили, что грубая посадка произошла «из-за сдвига ветра».
Ситуацию также прокомментировал и сам пилот воздушного судна. Капитан-стажер Андрей Прядкин заявил, что «все хорошо, все живы и здоровы», приводит его слова Telegram-канал Mash.
Тем временем пассажир Султан считает, что версия о плохих погодных условиях и сильном ветре – несостоятельная, а причина инцидента в том, что пилот просто жестко посадил лайнер, пишет РЕН ТВ.
Предварительно, рассматривается версия об ошибке пилотирования. По данным SHOT, диспетчеры передали экипажу все данные о погоде, после чего те должны были произвести все расчёты для дальнейшей посадки. Сейчас пилотов допрашивает полиция. В ближайшее время дадут показания и диспетчеры.
Также Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что борт ударился крылом и первый удар пришёлся на левую сторону, а Telegram-канал Mash уточняет, что у самолета также повреждено левое шасси.
РАНЬШЕ УЖЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ
При этом эксперты отмечают, что шасси – вообще слабое место SSJ-100. Так, этот же «Суперджет» месяц назад (16 октября) повредил створки шасси при вынужденной посадке во Внуково. Тогда это произошло из-за отказа гидросистемы.
При выполнении рейса из Минеральных Вод в Иваново на высоте 10 км экипаж Superjet 100 (RA-89085) авиакомпании «Азимут» доложил диспетчерам о низком уровне жидкости в первой гидросистеме. В связи с этим командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме Внуково.
Как сообщал Telegram-канал «Авиаторщина», сигнал бедствия и срочности пилоты не декларировали, но во Внуково объявили сигнал тревоги с кодом «синий».
При посадке на взлетно-посадочной полосе из-под самолета наблюдалось искрение. А на послеполетном осмотре были обнаружены течь гидрожидкости и повреждение створки шасси. Никто из 98 пассажиров тогда не пострадал.
Однако помимо этого инцидента, еще свежа в памяти авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 2019 года в Шереметьево. Тогда 5 мая лайнер вылетел из московского аэропорта в Мурманск, но через полчаса вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате пожара погиб 41 человек.
Сообщалось, что при посадке у лайнера подломились стойки шасси. Они пробили топливный бак, что и спровоцировало пожар.
В той катастрофе также рассматривались версии об ошибке пилотов и грубом приземлении. Однако заслуженный конструктор России Алексей Игнатов заявил в беседе с НСН, что та катастрофа произошла из-за недоработок лайнера и ошибки пилотов в случившемся нет.
«Люди, которые управляли самолетом, летчики, с моей точки зрения, не виноваты…На точку глиссада они вышли правильно, но самолет перелетел полосу. Учитывая все эти факторы, естественно, летчик сделал все возможное, чтобы спасти самолет. А то, что разрушена стойка шасси, что выломало топливный бак, это следствие уже неправильно спроектированного конструктивного узла крепления стойки шасси. Топливный бак при посадке на брюхо, по правилам создания воздушных судов, не должен разрушаться», - заявил авиаэксперт.
Игнатов уже тогда указывал на недостатки конструкции лайнера, на которые обязательно должны обратить внимание инженеры.
«Superjet, наверное, нужно доводить до ума, на него потрачены колоссальные деньги, необходимо усиливать конструкцию под условия эксплуатации… Там по трем позициям самолет сделан неправильно! Когда самолет сертифицировали, оказалось, что было 254 версии программного обеспечения работы самолета, исправляющих различные недочеты, вплоть до отказа безопасности. Система отказывала, поэтому проводили перепрограммирование. Это еще тогда должно было насторожить», - уточнил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Урсуляк получил спецприз Московского еврейского кинофестиваля
- Шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию Эмма Маккеон завершила карьеру
- В Вильнюсе грузовой самолет DHL упал на жилой дом
- В Турции заявили о невозможности прямых туров из РФ в Каппадокию
- Президентом Уругвая избрали оппозиционера Орси
- Над четырьмя регионами России сбили 23 беспилотника ВСУ
- СМИ: Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане
- СМИ: Минздрав РФ признали виновным в подложной попытке выпуска антибиотика
- Порошенко: Трампу нужно пригласить Украину в НАТО
- СМИ: Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье пишут иск против «Азимута»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru