СМИ: У пассажиров Superjet 100 в Турции сгорел багаж

Пассажиры загоревшегося в Анталье российского самолета Sukhoi Superjet 100 после эвакуации были доставлены в зал ожидания аэропорта, сообщает Telegram-канал Mash.

Более 20 самолетов вынужденно сели в Турции после пожара российского SSJ

Россияне ждут свои вещи, при этом у многих из них сгорел багаж.

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 «Азимута», выполнявший рейс Сочи – Анталья. Сначала борт ударился левым двигателем о землю, затем загорелся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Скриншот видео
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