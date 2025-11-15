В США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы

ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В США

В США в Неваде провели летные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 без боевого заряда с истребителем F-35. Известно, что самолет успешно доставил и сбросил инертные единицы взрывного устройства. Проведенные испытания уже назвали значимым шагом в проверке характеристик этого боеприпаса.

«Сандия совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США (NNSA) провели серию успешных летных испытаний арсенала на полигоне Тонопа в Неваде. Тестовая серия впервые включала предварительную термическую подготовку испытательной системы для транспортировки на F-35 перед ее сбросом», - говорится в заявлении Сандийской нацлаборатории при министерстве энергетики США.