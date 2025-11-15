В США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы
Накануне в Неваде испытали ядерную бомбу В61‑12 без боевого заряда.
США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы. В Кремле заявили, что в России пока подобных тестов не было, но пообещали выдвинуть аналогичные меры на любые попытки ядерных испытаний в других странах.
ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В США
В США в Неваде провели летные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 без боевого заряда с истребителем F-35. Известно, что самолет успешно доставил и сбросил инертные единицы взрывного устройства. Проведенные испытания уже назвали значимым шагом в проверке характеристик этого боеприпаса.
«Сандия совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США (NNSA) провели серию успешных летных испытаний арсенала на полигоне Тонопа в Неваде. Тестовая серия впервые включала предварительную термическую подготовку испытательной системы для транспортировки на F-35 перед ее сбросом», - говорится в заявлении Сандийской нацлаборатории при министерстве энергетики США.
Отмечается, что прошедшие с 19 по 21 августа 2025 года тесты были успешными и показали способность самолета к доставке ядерной бомбы и функционирование систем оружия. К тому же, по данным источника, к концу 2024 года в NNSA завершили программу по продлению срока службы B61-12 и увеличили эксплуатацию бомб минимум на 20 лет.
Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. При этом ранее СМИ писали, что американские чиновники пытаются отговорить главу государства от таких тестов. CNN передавал, что министр энергетики США Крис Райт, глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс и руководители национальных лабораторий говорили о том, что детонация ядерного заряда в рамках испытаний не имеет практической целесообразности.
5 ноября США все же провели испытания невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которая может нести ядерный заряд. По сообщениям американских Космических сил, ракета, запущенная с базы Ванденберг в Калифорнии, пролетела примерно 6,8 тысяч км и достигла цели — атолла Кваджалейн в Тихом океане.
30 октября Трамп заявил о решении начать в США испытания ядерного вооружения наравне с другими странами, которые якобы имеют такие программы. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Москва ответит, если какая-либо ядерная держава приступит к таким испытаниям.
В РФ ПОКА НЕ ИСПЫТЫВАЮТ
5 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с Совбезом РФ, в ходе которого министр обороны страны Андрей Белоусов предложил начать подготовку к восстановлению ядерных испытаний на полигоне «Новая Земля». Глава государства призвал собрать данные, провести детальный анализ в Совбезе РФ и предложить возможные шаги по подготовке сопоставимых испытаний ядерного оружия.
При этом позже постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что решение о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний в России пока не принято. Он напомнил, что Москва соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не планирует отходить от них.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже подтвердил, что ни Россия, ни Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о якобы тайных проводимых тестах в РФ, КНР, КНДР, Пакистане и других государствах.
При этом Песков уточнил, что испытания российских систем «Буревестник» и «Посейдон» нельзя считать ядерными. Он напомнил, что речь идет только о средствах доставки, а не о ядерных взрывах. По его словам, в основе этих систем лежит ядерный двигатель, что принципиально отличает их от испытаний ядерного оружия. В то же время официальный представитель Кремля заявил, что, если какая-либо страна возобновит ядерные испытания, Россия будет вынуждена принять аналогичные меры для сохранения стратегического паритета.
При этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что если в России решат возобновить ядерные испытания, то их следует провести как можно дальше от основных мест расселения людей.
«Когда над нашей страной нависла реальная угроза, миротворцев изображать не стоит. Наш президент дал понять, что мы готовы к тем вызовам, которые нам предлагают», - приводит слова депутата «Газета.Ru».
Колесник считает, что испытания можно было бы провести ближе к территории США, чтобы американцы «сравнили эффект от двух взрывов и поняли, чей мощнее».
Ранее научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что США и Китай обладают наибольшим потенциалом в сфере орбитального ядерного оружия, а Россия немного отстает в этом вопросе.
