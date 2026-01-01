В ведомстве рассказали, что, согласно информации из расшифровки данных маршрутизации, конечной целью атаки дронов ВСУ в тот день был один из объектов резиденции российского президента Владимира Путина в Новгородской области.

В Минобороны РФ заявили, что эти материалы по установленным каналам передадут американской стороне.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в интервью НСН допустил, что президент США Дональд Трамп после инцидента с попыткой атаки резиденции российского лидера может потребовать от Украины ускорить процесс проведения выборов главы государства.

