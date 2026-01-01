МО: Экспертиза установила полетное задание следовавшего к резиденции Путина БПЛА

В результате проведения специальной экспертизы блока навигационной системы одного из беспилотников ВСУ, которые были сбиты ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью, представители спецслужб России извлекли из БПЛА загруженный в него файл с полетным заданием. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

ВКС: БПЛА ВСУ атаковали резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей

В ведомстве рассказали, что, согласно информации из расшифровки данных маршрутизации, конечной целью атаки дронов ВСУ в тот день был один из объектов резиденции российского президента Владимира Путина в Новгородской области.

В Минобороны РФ заявили, что эти материалы по установленным каналам передадут американской стороне.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в интервью НСН допустил, что президент США Дональд Трамп после инцидента с попыткой атаки резиденции российского лидера может потребовать от Украины ускорить процесс проведения выборов главы государства.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФНовгородская ОбластьБеспилотникиЭкспертизаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры