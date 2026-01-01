МО: Экспертиза установила полетное задание следовавшего к резиденции Путина БПЛА
В результате проведения специальной экспертизы блока навигационной системы одного из беспилотников ВСУ, которые были сбиты ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью, представители спецслужб России извлекли из БПЛА загруженный в него файл с полетным заданием. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве рассказали, что, согласно информации из расшифровки данных маршрутизации, конечной целью атаки дронов ВСУ в тот день был один из объектов резиденции российского президента Владимира Путина в Новгородской области.
В Минобороны РФ заявили, что эти материалы по установленным каналам передадут американской стороне.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в интервью НСН допустил, что президент США Дональд Трамп после инцидента с попыткой атаки резиденции российского лидера может потребовать от Украины ускорить процесс проведения выборов главы государства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ
- Нейросети, медицина, мир: Драгунский поделился ожиданиями от 2026 года
- МО: Экспертиза установила полетное задание следовавшего к резиденции Путина БПЛА
- Сказки, «Холоп 3» и «Девятая планета»: Какими фильмами удивит 2026 год
- Журналиста-иноагента Киселева заочно арестовали
- В резервуарном парке в Альметьевске после атаки БПЛА ВСУ произошел пожар
- «Медведь уплясался!»: Нейромонах Феофан о лучших хороводах 2025 года
- «Надеюсь попасть в Госдуму»: Вассерман рассказал, чего ждет от 2026 года
- МРОТ в РФ увеличился до 27 тысяч рублей
- СМИ: Число погибших при взрыве в Швейцарии достигло 40
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru