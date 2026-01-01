МО: ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ

По данным Минобороны, 24 дрона были сбиты над Белгородской областью, 13 — над Крымом и десять — над Азовским морем. В МО добавили, что еще пять БПЛА ВСУ удалось уничтожить над Татарстаном, три — над Краснодарским краем и по одному — над Курским, Липецким и Ростовским регионами.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в резервуарном парке в Альметьевске после атаки БПЛА ВСУ произошел пожар.