МО: ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ
1 января российские силы ПВО ликвидировали 58 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 8:00 утра по Москве до 16:00 часов.
По данным Минобороны, 24 дрона были сбиты над Белгородской областью, 13 — над Крымом и десять — над Азовским морем. В МО добавили, что еще пять БПЛА ВСУ удалось уничтожить над Татарстаном, три — над Краснодарским краем и по одному — над Курским, Липецким и Ростовским регионами.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в резервуарном парке в Альметьевске после атаки БПЛА ВСУ произошел пожар.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru