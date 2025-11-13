«Пока ядерное оружие в космосе никто размещать не собирается. Хотя в условиях развития мегасозвездий (группа спутников, прим. НСН) это становится одним из рабочих вариантов. Сейчас они появляются у Китая, мы тоже думаем об этом. Но это далекая перспектива. Главная проблема орбитального ядерного оружия заключается в том, что оно неизбирательно. Вырубаются целые орбиты сразу для всех, а не только для врагов. Россия, США и Китай обладают наибольшим потенциалом. Я бы Индию не стал сбрасывать со счетов, потому что они проводят испытания и очень опасаются китайских учений. Макрон и в целом европейцы тоже активно пересматривают свое отношение к космосу. Игроков здесь будет довольно много. У Японии, КНДР и Южной Кореи есть программы, но это совсем другие масштабы. Для нас самая главная головная боль заключается в том, что мы все-таки отстаем, а США могут использовать партнерские группировки Европы, Кореи и Японии», - рассказал он.

Стефанович подчеркнул, что размещение обычного вооружения в космосе – не проблема, но пока страны официально выступают против этого.

«Что касается размещения обычного вооружения в космосе, мы стремительно двигаемся к этому. В этом направлении работаем не только мы, но и США, и Франция. В этом смысле много систем двойного назначения, которые могут осуществлять враждебное воздействие на чужие космические аппараты. Но пока речь идет о неразрушающем воздействии. Подобные системы могут обрывать линии связи между спутниками и станциями. Это средства радиоэлектронной борьбы, киберпротивобортсва. Это все есть, хотя все делают вид, что это еще обратимый процесс. Россия против размещения оружия в космосе, но от такого потенциала никто не отказывается», - добавил собеседник НСН.

Все крупнейшие страны мира ведут свои разработки противоспутникового оружия, потому что спутниковая группировка противника является важнейшей целью, сказал в эфире НСН эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

