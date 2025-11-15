Трамп: США проведут ядерные испытания очень скоро

«У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», - отметил глава Белого дома.

По словам американского лидера, испытания пройдут «очень скоро».

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай якобы проводят ядерные испытания, и поручил Пентагону приступить к испытаниям американского ядерного оружия «на равной основе», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

