В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали 3 человека
В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на коммерческий объект в поселке Разумное пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что мужчину и женщину с баротравмами и осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу. Другой пострадавшей помощь медиков была оказана на месте, добавил Сальдо.
Кроме того, по его словам, в коммерческом объекте при атаке были повреждены входная группа и остекление, осколками посекло находившийся рядом автомобиль.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при ночной атаке БПЛА ВСУ в поселке Хорлы погибли 24 человека, еще более 50 пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
