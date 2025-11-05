Политолог назвал инициативу США по ядерному контролю «хитрым маневром»

Попытка США заключить с Россией договор о контроле над тактическим ядерным оружием является попыткой ограничить сферу, в которой Москва имеет преимущество. Об этом ОТР заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, Вашингтон делает «хитрый маневр», стремясь получить доступ к российским технологиям, поскольку уступает России в тактических ядерных системах. Эксперт напомнил, что ранее страны не обсуждали контроль над этим видом вооружений, а США сами вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

О намерении заключить новое соглашение ранее сообщил кандидат на пост помощника министра обороны США по вопросам ядерного сдерживания Роберт Кадлек, заявивший, что российские нестратегические вооружения «могут представлять угрозу» американским войскам и союзникам.

Ранее Владимир Путин предлагал продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале, однако Вашингтон ответа не дал. Перенджиев считает, что инициатива США связана с «истерикой» из-за испытаний российских систем «Буревестник» и «Посейдон» и отражает стремление Вашингтона сдержать растущее военное и технологическое превосходство России, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
