Политолог назвал инициативу США по ядерному контролю «хитрым маневром»

Попытка США заключить с Россией договор о контроле над тактическим ядерным оружием является попыткой ограничить сферу, в которой Москва имеет преимущество. Об этом ОТР заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, Вашингтон делает «хитрый маневр», стремясь получить доступ к российским технологиям, поскольку уступает России в тактических ядерных системах. Эксперт напомнил, что ранее страны не обсуждали контроль над этим видом вооружений, а США сами вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.