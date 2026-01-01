Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в Херсонской области

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших во время ночной атаки ВСУ 1 января в Херсонской области. Об этом политик написал в своем блоге.

Он также заверил, что Москва готова оказать всю необходимую помощь. Кроме того, Собянин пожелал выздоровления всем пострадавшим при атаке.

«Сил пережить эту страшную трагедию», - написал мэр.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ночью 1 января ВСУ тремя беспилотниками атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы, в результате чего погибли 24 человека, в том числе ребенок, еще более 50 получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».