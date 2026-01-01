Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в Херсонской области
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших во время ночной атаки ВСУ 1 января в Херсонской области. Об этом политик написал в своем блоге.
Он также заверил, что Москва готова оказать всю необходимую помощь. Кроме того, Собянин пожелал выздоровления всем пострадавшим при атаке.
«Сил пережить эту страшную трагедию», - написал мэр.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ночью 1 января ВСУ тремя беспилотниками атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы, в результате чего погибли 24 человека, в том числе ребенок, еще более 50 получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани из-за непогоды более 40 тысяч человек остались без света
- В РФ доход по вкладам до 160 тысяч рублей освободят от налога
- Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в Херсонской области
- «С улыбкой, кураем и думброй»: Группа Ay Yola анонсировала тур и новый альбом
- В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали 3 человека
- Минобороны: ВС РФ сбили истребитель Су-27 ВСУ
- «Ландыши», «Гром» и Стругацкие: Каких сериалов ждать в 2026 году
- МО: ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ
- Нейросети, медицина, мир: Драгунский поделился ожиданиями от 2026 года
- МО: Экспертиза установила полетное задание следовавшего к резиденции Путина БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru