«С улыбкой, кураем и думброй»: Группа Ay Yola анонсировала тур и новый альбом

В 2026 году Ay Yola представит коллаборации с турецким и китайским исполнителями, а также отправится в большой тур по России, сказал НСН Руслан Шайхитдинов.

В 2026 году группа Ay Yola отправится в заграничный тур, запишет несколько коллабораций с иностранными артистами, а также представит новый альбом, рассказал НСН участник коллектива Руслан Шайхитдинов.

«В самом начале 2026 года выпустим клип на совместный сингл с Алсу «Ай, былбылым». Работа получилась красивой и интересной. Как и всегда, мы заложили в нее смыслы. Мы надеемся на прекрасный контакт с нашими слушателями и зрителями: будем разбирать эпизоды, рассуждать, что они значат, какие там были сделаны отсылки, почему клип на эту песню снимался именно зимой. В соцсетях уже активно задаются этим вопросом, потому что в песне поется о соловье, а съемки происходят зимой. Я пока эти вещи раскрывать не буду», — сказал собеседник НСН.
Он также рассказал, что коллектив уже начал работу над новым альбомом и планирует сопроводить его большим туром по России.

«На 2026 год у нас запланирован ряд зарубежных выступлений. Будет небольшое европейское турне, а также выступления в Азии. Также мы запишем несколько коллабораций с иностранными артистами. Работа уже ведется. В частности, будут совместные работы с китайским и турецким исполнителями. Также мы планируем большой тур по России, но уже с новым альбомом. Мы уже начали над ним работу, несколько песен уже готовы. Мы не собираемся сбавлять обороты. Только вперед с улыбкой на лице с кураем и думброй рассказывать о красотах и глубине нашей культуры, нашего народа», — поделился музыкант.

ФОТО: ТАСС / Сергей Булкин
