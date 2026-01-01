Он также рассказал, что коллектив уже начал работу над новым альбомом и планирует сопроводить его большим туром по России.



«На 2026 год у нас запланирован ряд зарубежных выступлений. Будет небольшое европейское турне, а также выступления в Азии. Также мы запишем несколько коллабораций с иностранными артистами. Работа уже ведется. В частности, будут совместные работы с китайским и турецким исполнителями. Также мы планируем большой тур по России, но уже с новым альбомом. Мы уже начали над ним работу, несколько песен уже готовы. Мы не собираемся сбавлять обороты. Только вперед с улыбкой на лице с кураем и думброй рассказывать о красотах и глубине нашей культуры, нашего народа», — поделился музыкант.

Ранее группа Ay Yola рассказала НСН о вызовах на бис после выступления в Турции.

