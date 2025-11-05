Не «Кузькина мать»: Раскрыты детали грядущих ядерных испытаний на Новой Земле
На архипелаге Новая Земля довольно долгое время проводились ядерные испытания небольшой мощности, сказал НСН Владимир Кузнецов.
Возможные ядерные испытания на Новой Земле не опасны для экологии района, подобные испытания проводились там на протяжении довольно долгого времени, сказал в эфире НСН доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Глава государства назвал серьезным вопросом заявления Дональда Трампа о возобновлении США ядерных испытаний. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил незамедлительно подготовиться к аналогичным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Однако Путин поручил сначала изучить их целесообразность. Кузнецов предположил, что возможные ядерные испытания могут проводиться без делящихся материалов.
«Разговор шел о проведении подземных испытаний небольшой мощности, которые на Новой Земле проводились довольно значительный промежуток времени. Испытание, может быть, будет даже без делящихся материалов. Этот вопрос находится еще на стадии обсуждения. Что касается последствий в результате этих испытаний, то выбросы радиоактивности практически исключены. Для экологии эти испытания не представляют опасности. Это же не "Кузькина мать" ("Царь-бомба") в 50 мегатонн, которая испытывалась СССР в 1961 году», — сказал собеседник НСН.
Он предположил, что Трамп, в свою очередь, может отказаться от планируемых ядерных испытаний в Неваде.
«Как я понимаю, в Неваде должны быть подобные испытания. Во-первых, сама подготовка к проведению ядерных испытаний занимает порядка четырех-пяти месяцев. То есть вполне возможно, что здравый смысл возобладает, и тот же Трамп откажется от проведения подобных испытаний. Слишком он непостоянный человек, и то у него сейчас засвербило вот это провести, потом что-то еще сделать. Вполне возможно, что они дадут задний ход. Думаю, штаты в районе Невады, где собираются проводить эти испытания, не дадут на это добро», — заключил эксперт.
На Новоземельском полигоне были испытаны самые мощные советские водородные бомбы. В 1961—1962 годах здесь были проведены испытания взрывов мощнейших советских бомб.
Ранее Кузнецов сказал НСН, что сотрудничество России с США и тем более с Украиной на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сложно себе представить, так как, во-первых, придется менять нормативную базу РФ, а во-вторых, Украина и Америка не производят необходимого оборудования для таких станций.
