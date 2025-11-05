Он предположил, что Трамп, в свою очередь, может отказаться от планируемых ядерных испытаний в Неваде.



«Как я понимаю, в Неваде должны быть подобные испытания. Во-первых, сама подготовка к проведению ядерных испытаний занимает порядка четырех-пяти месяцев. То есть вполне возможно, что здравый смысл возобладает, и тот же Трамп откажется от проведения подобных испытаний. Слишком он непостоянный человек, и то у него сейчас засвербило вот это провести, потом что-то еще сделать. Вполне возможно, что они дадут задний ход. Думаю, штаты в районе Невады, где собираются проводить эти испытания, не дадут на это добро», — заключил эксперт.



На Новоземельском полигоне были испытаны самые мощные советские водородные бомбы. В 1961—1962 годах здесь были проведены испытания взрывов мощнейших советских бомб.

Ранее Кузнецов сказал НСН, что сотрудничество России с США и тем более с Украиной на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сложно себе представить, так как, во-первых, придется менять нормативную базу РФ, а во-вторых, Украина и Америка не производят необходимого оборудования для таких станций.

