Журналиста-иноагента Киселева заочно арестовали

Отмечается, что он также объявлен в розыск. По данным источника, иноагента обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»). Известно, что срок заключения журналиста под стражу составит два месяца с момента его фактического задержания.

В феврале 2024 года Евгений Киселев был включен в перечень экстремистов и террористов. Перед этим иноагента объявили в России в розыск по уголовной статье.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд заочно арестовал продюсера Андрея Разина по делу о мошенничестве.