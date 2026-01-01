Журналиста-иноагента Киселева заочно арестовали
Экс-гендиректора телеканала НТВ, журналиста Евгения Киселева (признан иностранным агентов в России, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заочно арестовали. Об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что он также объявлен в розыск. По данным источника, иноагента обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»). Известно, что срок заключения журналиста под стражу составит два месяца с момента его фактического задержания.
В феврале 2024 года Евгений Киселев был включен в перечень экстремистов и террористов. Перед этим иноагента объявили в России в розыск по уголовной статье.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд заочно арестовал продюсера Андрея Разина по делу о мошенничестве.
