Россия пока не приняла решения о возможных ядерных испытаниях
Решение о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний в России пока не принято, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его выступление опубликовано в официальном Telegram-канале миссии.
Дипломат подчеркнул, что Москва по-прежнему соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не планирует отходить от них.
Ульянов напомнил, что президент Владимир Путин ранее поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и другим ведомствам собрать и проанализировать информацию о ядерных программах других стран, чтобы представить Совету безопасности предложения на случай, если США или другие участники договора возобновят испытания.
По словам постпреда, работа по анализу данных уже началась, и обсуждения в рамках 65-й сессии подготовительной комиссии Организации ДВЗЯИ помогут оценить дальнейшие шаги. Ульянов отдельно отметил, что заявления о начале подготовки к испытаниям не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».
