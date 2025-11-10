Россия пока не приняла решения о возможных ядерных испытаниях

Решение о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний в России пока не принято, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его выступление опубликовано в официальном Telegram-канале миссии.

Дипломат подчеркнул, что Москва по-прежнему соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не планирует отходить от них.