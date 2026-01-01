Нейросети, медицина, мир: Драгунский поделился ожиданиями от 2026 года

Уходящий 2025 год ознаменовался прорывом в эволюции искусственного интеллекта, есть надежда, что наступающий год станет годом прогресса для медицины, сказал НСН Денис Драгунский.

В своем поздравлении с Новым годом в эфире НСН филолог и писатель Денис Драгунский пожелал россиянам крепкого здоровья и упорства в достижении целей.

По мнению литератора, одним из главных событий ушедшего года стал прорыв в использовании нейросетей.

«Главное событие 2025 года — то, что искусственный интеллект прыжком ворвался в нашу жизнь. Им пользуются почти все, кроме меня. Думаю, что в 2026 году я тоже приступлю к этому делу, я вообще очень медленный человек. Я вижу в этом смысле какие-то грандиозные перспективы. Кроме того, очень было интересно присуждение Нобелевских премий во всех отраслях. Важно было присуждение Нобелевской премии мира никому не известной правозащитнице Марии Корине Мачадо, а не президенту США Дональду Трампу. Неоднократно людям присуждали премии просто за должность, и это было неприятно. Отрицательным событием для меня стали трещины, которые пошли по Евросоюзу, этот проект рушится на глазах. Хоть это и обидно, но знающим людям это было понятно с самого начала, потому что 27 стран решать вопросы единогласно не могут. Демократических империй не бывает — бывает либо демократия, либо империя. По-моему, пришло осознание, что гибрид не получился», — сказал Драгунский.
Мединский заявил об угрозе искусственного интеллекта для писателей

Поделился собеседник НСН и личными итогами года — в ноябре вышла вторая часть его автобиографического романа.

«Я выпустил в свет в ноябре второй том своего автобиографического романа под названием “Жизнь Дениса Кораблева”. В позапрошлом году вышел первый том, по-моему, он имел неплохой успех, вошел в шорт-листы, что довольно смешно, но в любом случае это было приятно. Второй том посвящен моим студенческим годам. И как раз сейчас я выхожу на презентацию этого произведения», — добавил писатель.
«Андреасян не смущает»: Писатель Драгунский похвалил фильм «Денискины рассказы»

Драгунский отметил, что, помимо окончания спецоперации, он ждет от 2026 года революции в медицине.

«От наступающего года я в первую очередь жду дальнейшего прогресса в медицине. Одну из болезней, связанных с сахарным диабетом, обещают победить каждый год. Надеюсь, что в 2026 году это случится. Также надеюсь на то, что в будущем году будет подписано мирное соглашение между Россией и Украиной. Так или иначе, с уступками или компромиссами, но в любом случае прекратят огонь. А еще, думаю, мы твердо поймем, что происходит с климатическими изменениями, — выдумка это или они действительно есть», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение писатель поздравил всех россиян с Новым годом.

«Хочу всем пожелать удачи, успехов, крепкого здоровья, жизненной бодрости, упрямства и упорства в достижении ваших добрых целей — тогда они обязательно исполнятся. Счастья вам, друзья!» — подытожил он.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектНобелевская ПремияДенис Драгунский

Горячие новости

Все новости

партнеры