Нейросети, медицина, мир: Драгунский поделился ожиданиями от 2026 года
Уходящий 2025 год ознаменовался прорывом в эволюции искусственного интеллекта, есть надежда, что наступающий год станет годом прогресса для медицины, сказал НСН Денис Драгунский.
В своем поздравлении с Новым годом в эфире НСН филолог и писатель Денис Драгунский пожелал россиянам крепкого здоровья и упорства в достижении целей.
По мнению литератора, одним из главных событий ушедшего года стал прорыв в использовании нейросетей.
«Главное событие 2025 года — то, что искусственный интеллект прыжком ворвался в нашу жизнь. Им пользуются почти все, кроме меня. Думаю, что в 2026 году я тоже приступлю к этому делу, я вообще очень медленный человек. Я вижу в этом смысле какие-то грандиозные перспективы. Кроме того, очень было интересно присуждение Нобелевских премий во всех отраслях. Важно было присуждение Нобелевской премии мира никому не известной правозащитнице Марии Корине Мачадо, а не президенту США Дональду Трампу. Неоднократно людям присуждали премии просто за должность, и это было неприятно. Отрицательным событием для меня стали трещины, которые пошли по Евросоюзу, этот проект рушится на глазах. Хоть это и обидно, но знающим людям это было понятно с самого начала, потому что 27 стран решать вопросы единогласно не могут. Демократических империй не бывает — бывает либо демократия, либо империя. По-моему, пришло осознание, что гибрид не получился», — сказал Драгунский.
Поделился собеседник НСН и личными итогами года — в ноябре вышла вторая часть его автобиографического романа.
«Я выпустил в свет в ноябре второй том своего автобиографического романа под названием “Жизнь Дениса Кораблева”. В позапрошлом году вышел первый том, по-моему, он имел неплохой успех, вошел в шорт-листы, что довольно смешно, но в любом случае это было приятно. Второй том посвящен моим студенческим годам. И как раз сейчас я выхожу на презентацию этого произведения», — добавил писатель.
Драгунский отметил, что, помимо окончания спецоперации, он ждет от 2026 года революции в медицине.
«От наступающего года я в первую очередь жду дальнейшего прогресса в медицине. Одну из болезней, связанных с сахарным диабетом, обещают победить каждый год. Надеюсь, что в 2026 году это случится. Также надеюсь на то, что в будущем году будет подписано мирное соглашение между Россией и Украиной. Так или иначе, с уступками или компромиссами, но в любом случае прекратят огонь. А еще, думаю, мы твердо поймем, что происходит с климатическими изменениями, — выдумка это или они действительно есть», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение писатель поздравил всех россиян с Новым годом.
«Хочу всем пожелать удачи, успехов, крепкого здоровья, жизненной бодрости, упрямства и упорства в достижении ваших добрых целей — тогда они обязательно исполнятся. Счастья вам, друзья!» — подытожил он.
