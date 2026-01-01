Нейросети, медицина, мир: Драгунский поделился ожиданиями от 2026 года

В своем поздравлении с Новым годом в эфире НСН филолог и писатель Денис Драгунский пожелал россиянам крепкого здоровья и упорства в достижении целей.

По мнению литератора, одним из главных событий ушедшего года стал прорыв в использовании нейросетей.

«Главное событие 2025 года — то, что искусственный интеллект прыжком ворвался в нашу жизнь. Им пользуются почти все, кроме меня. Думаю, что в 2026 году я тоже приступлю к этому делу, я вообще очень медленный человек. Я вижу в этом смысле какие-то грандиозные перспективы. Кроме того, очень было интересно присуждение Нобелевских премий во всех отраслях. Важно было присуждение Нобелевской премии мира никому не известной правозащитнице Марии Корине Мачадо, а не президенту США Дональду Трампу. Неоднократно людям присуждали премии просто за должность, и это было неприятно. Отрицательным событием для меня стали трещины, которые пошли по Евросоюзу, этот проект рушится на глазах. Хоть это и обидно, но знающим людям это было понятно с самого начала, потому что 27 стран решать вопросы единогласно не могут. Демократических империй не бывает — бывает либо демократия, либо империя. По-моему, пришло осознание, что гибрид не получился», — сказал Драгунский.