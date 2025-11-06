«Мы — ядерная держава номер один, и мне неприятно это признавать, потому что это ужасно. Россия на втором месте. Китай на третьем, но они нас догонят в течение четырех-пяти лет. Возможно, мы втроем работаем над планом денуклеаризации. Посмотрим, сработает ли это», — сказал президент США во время выступления на бизнес-форуме в Майами.

Попытка США заключить с Россией договор о контроле над тактическим ядерным оружием является попыткой ограничить сферу, в которой Москва имеет преимущество, заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.



По его словам, Вашингтон делает «хитрый маневр», стремясь получить доступ к российским технологиям, поскольку уступает России в тактических ядерных системах. Эксперт напомнил, что ранее страны не обсуждали контроль над этим видом вооружений, а США сами вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Ранее Владимир Путин предлагал продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале, однако Вашингтон ответа не дал. Перенджиев считает, что инициатива США связана с «истерикой» из-за испытаний российских систем «Буревестник» и «Посейдон» и отражает стремление Вашингтона сдержать растущее военное и технологическое превосходство России.



Для проведения ядерных испытаний боезарядов США может потребоваться до полугода, и то лишних средств в военной сфере у них нет, завил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Между Россией и США по большому счету паритет в этом вопросе. У нас вооружение чуть более современное, потому что у американцев все 90-е и 2000-е ядерно-оружейный комплекс жил в положении бедного родственника. А мы продолжали его развивать. Однако у США явное преимущество в части дальней авиации, тяжелых бомбардировщиков, тем более у них есть возможность их передового базирования. Американские подводные лодки и баллистические ракеты на них также весьма совершенные», - рассказал он.