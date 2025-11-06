Выбора нет: Путин и Трамп обменялись угрозами возобновить ядерные испытания
Путин и Трамп заочно обменялись планами по возможному возобновлению испытаний ядерного вооружения. Песков же заявил, что мир не стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса.
Американский президент Дональд Трамп накануне поручил Военному министерству начать испытания ядерного вооружения «на равных» с другими странами. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
«Из-за огромной разрушительной силы я не хотел этого делать, имея дело с ядерным оружием, но у меня действительно не было выбора», - написал он.
ТРАМП: РОССИЯ И КИТАЙ ДОГОНЯЮТ
30 октября глава Белого дома заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить процесс ядерных испытаний в стране.
Трамп уточнил, что у США якобы больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Американский лидер утверждает, что это было достигнуто во время его первого президентского срока.
«Мы — ядерная держава номер один, и мне неприятно это признавать, потому что это ужасно. Россия на втором месте. Китай на третьем, но они нас догонят в течение четырех-пяти лет. Возможно, мы втроем работаем над планом денуклеаризации. Посмотрим, сработает ли это», — сказал президент США во время выступления на бизнес-форуме в Майами.
Попытка США заключить с Россией договор о контроле над тактическим ядерным оружием является попыткой ограничить сферу, в которой Москва имеет преимущество, заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По его словам, Вашингтон делает «хитрый маневр», стремясь получить доступ к российским технологиям, поскольку уступает России в тактических ядерных системах. Эксперт напомнил, что ранее страны не обсуждали контроль над этим видом вооружений, а США сами вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Ранее Владимир Путин предлагал продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале, однако Вашингтон ответа не дал. Перенджиев считает, что инициатива США связана с «истерикой» из-за испытаний российских систем «Буревестник» и «Посейдон» и отражает стремление Вашингтона сдержать растущее военное и технологическое превосходство России.
Для проведения ядерных испытаний боезарядов США может потребоваться до полугода, и то лишних средств в военной сфере у них нет, завил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
«Между Россией и США по большому счету паритет в этом вопросе. У нас вооружение чуть более современное, потому что у американцев все 90-е и 2000-е ядерно-оружейный комплекс жил в положении бедного родственника. А мы продолжали его развивать. Однако у США явное преимущество в части дальней авиации, тяжелых бомбардировщиков, тем более у них есть возможность их передового базирования. Американские подводные лодки и баллистические ракеты на них также весьма совершенные», - рассказал он.
ПУТИН: ИЗУЧАЕМ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
5 ноября президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам «внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».
Чуть позже представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул: поручения к подготовке ядерного испытания Путин не давал — речь идет о том, чтобы «проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям».
При этом Путин назвал серьезным вопросом заявления Дональда Трампа о возобновлении США ядерных испытаний.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил незамедлительно подготовиться к аналогичным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Однако Путин поручил сначала изучить их целесообразность.
При этом Путин также заявил, что в случае возобновления ядерных испытаний другими странами— участницами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Москва предпримет «адекватные действия».
Возможные ядерные испытания на Новой Земле не опасны для экологии района, подобные испытания проводились там на протяжении довольно долгого времени, сказал в эфире НСН доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
«Разговор шел о проведении подземных испытаний небольшой мощности, которые на Новой Земле проводились довольно значительный промежуток времени. Испытание, может быть, будет даже без делящихся материалов. Этот вопрос находится еще на стадии обсуждения. Что касается последствий в результате этих испытаний, то выбросы радиоактивности практически исключены. Для экологии эти испытания не представляют опасности. Это же не "Кузькина мать" ("Царь-бомба") в 50 мегатонн, которая испытывалась СССР в 1961 году», — сказал собеседник НСН.
Он предположил, что Трамп, в свою очередь, может отказаться от планируемых ядерных испытаний в Неваде.
«Как я понимаю, в Неваде должны быть подобные испытания. Во-первых, сама подготовка к проведению ядерных испытаний занимает порядка четырех-пяти месяцев. То есть вполне возможно, что здравый смысл возобладает, и тот же Трамп откажется от проведения подобных испытаний», - отметил он.
После всех этих рассуждений официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не разделяют точку зрения, согласно которой современный мир находится на более близком расстоянии к ядерной войне, чем в период Карибского кризиса 1962 года.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков подчеркнул: «Мы не стали бы приходить к таким заключениям».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru