Минобороны: ВС РФ сбили истребитель Су-27 ВСУ
ВС России сбили самолет Су-27 ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, в ведомстве добавили, что за последние сутки российские военные поразили объекты энергоинфраструктуры Украины, склады боеприпасов и цеха по сборке БПЛА. В МО также рассказали об уничтожении управляемой авиационной бомбы и 250 дронов ВСУ.
Многоцелевой истребитель Су-27, который был разработан еще в советское время, остается одним из основных самолетов в составе ВВС Украины. Он способен нести широкий спектр вооружения, включая ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
