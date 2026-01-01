Минобороны: ВС РФ сбили истребитель Су-27 ВСУ

Кроме того, в ведомстве добавили, что за последние сутки российские военные поразили объекты энергоинфраструктуры Украины, склады боеприпасов и цеха по сборке БПЛА. В МО также рассказали об уничтожении управляемой авиационной бомбы и 250 дронов ВСУ.

Многоцелевой истребитель Су-27, который был разработан еще в советское время, остается одним из основных самолетов в составе ВВС Украины. Он способен нести широкий спектр вооружения, включая ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».