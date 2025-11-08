Небензя назвал серьезным заявление Трампа о ядерных испытаниях
Заявление президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний Вашингтоном достаточно серьезное. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.
Как напомнил дипломат, Трамп в ответ на испытания нового российского вооружения заявил, что США думают о возобновлении ядерных испытаний. Во что выльется это заявление, пока неизвестно.
«Если это произойдет, мы должны быть готовы к такому развитию событий», – подчеркнул Небензя.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости получить разъяснения Вашингтона по поводу высказывания Трампа относительно ядерных испытаний.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя назвал серьезным заявление Трампа о ядерных испытаниях
- В Белгородской области жителей будут информировать о БПЛА по радио
- Байден заявил, что Трамп позорит Соединенные Штаты
- Россияне совершили максимальное с 2021 года число поездок в Турцию
- ПВО сбила над Россией 79 украинских беспилотников
- Полпред Трутнев рассказал, как отстреливался от ВСУ из дома в Угледаре
- Китай сделал серьезное представление Евросоюзу из-за Тайваня
- Средняя пенсия по старости в РФ составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц
- В России предстоящие новогодние каникулы станут самыми длинными за 12 лет
- Кремль позднее объявит дату прямой линии Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru