Небензя назвал серьезным заявление Трампа о ядерных испытаниях

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний Вашингтоном достаточно серьезное. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

Как напомнил дипломат, Трамп в ответ на испытания нового российского вооружения заявил, что США думают о возобновлении ядерных испытаний. Во что выльется это заявление, пока неизвестно.

«Если это произойдет, мы должны быть готовы к такому развитию событий», – подчеркнул Небензя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости получить разъяснения Вашингтона по поводу высказывания Трампа относительно ядерных испытаний.

