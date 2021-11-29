Переболевшие под ударом: Омикрон-штамм COVID-19 отозвался головной болью по всему миру
Врачи назвали первые версии появления и симптомы новой мутации коронавируса, от которой закрываются целые страны. Но есть надежда, что помогут вакцины.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый, недостаточно изученный штамм коронавируса «Омикрон» может поразить даже уже переболевших людей. В настоящий момент ученые изучают его активность и последствия, которые он может вызывать.
В качестве наиболее частого симптома нового штамма выделяют усталость и головные боли. При этом вкус и запах у пациентов не пропадает, а на больничной койке все чаще оказываются молодые люди. Отмечается, что примерно 65% заразившихся новым штаммом COVID-19 не прививались или получили лишь первый компонент вакцины.
О новом штамме коронавируса активно заговорили в пятницу, 26 ноября, когда ВОЗ решила созвать экстренное собрание для того, чтобы обсудить причины возникновения нового вида COVID-19 и возможные последствия его распространения. В организации присвоили ему название «Омикрон» - в честь 15 буквы греческого алфавита, и отметили, что он может быть опаснее предыдущих версий болезни, так как имеет больше мутаций.
Свое распространение он получил на юге Африки, в том числе в ЮАР и Ботсване, но случаи его обнаружения были и в других странах: Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Гонконге, Израиле, Италии, Нидерландах, Чехии.
Иммунолог Николай Крючков считает, что «Омикрон» вызовет новую волну заболеваемости, которая будет сильнее, чем при «Дельте», в связи с чем увеличится число умерших из-за COVID-19. При этом он подчеркнул, что новый штамм появился именно в странах с более низким процентом вакцинировавшихся граждан.
Некоторые вирусологи даже предполагают, что «Омикрон» мог появиться в результате мутаций коронавируса в организме ВИЧ-инфицированного человека, так как у подобных больных с ослабленным иммунитетом новые виды болезни появляются чаще. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с порталом Ura.ru.
«Когда COVID попадает в организм иммунодефицитного больного, он гораздо дольше может там находиться и не вычищается иммунной системой: она слабая. Поэтому он начинает там приспосабливаться и мутировать. Появляются более конкурентные варианты вируса, они начинают доминировать. Такие иммунодефицитные больные являются очень опасным резервуаром для появления новых вариантов», - отметил он.
При этом, по словам вирусолога, когда такой заболевший заражает другого человека, то он делает это более приспособленным мутантом вируса, доминирующим над его изначальным вариантом.
Молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в России геномный мониторинг находится на зачаточном уровне, поэтому выявить редкий штамм в начале его распространения практически невозможно.
«Ситуацию наглядно иллюстрирует фиаско, которое у нас произошло в мае, когда мы думали, что все хорошо, а на самом деле происходило медленное вытеснение дельтой других штаммов. И в июне у нас возникла вспышка, вызванная этим вариантом коронавируса. Просто мы его проглядели», - заявил он.
Тем временем , пока министры здравоохранения стран G7, по сообщениям RT, собираются на экстренную встречу, ряд стран уже прекращает авиасообщение с другими государствами и даже закрывает границы. Например, США уже запретили въезд прибывшим из Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Мозамбика, ЮАР и некоторых других стран Африки. К аналогичной мере прибегли в Турции, Германии, Франции, Швейцарии. На 14 дней свои границы полностью закрыл Израиль. С 30 ноября к ограничительным мерам в отношении прибывающих иностранцев присоединится Япония.
В России под ограничения также попадают приехавшие из Гонконга, Лесото, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. При этом для прибывших из Великобритании, Китая, Гонконга и Израиля людей будет организовано экспресс-тестирование на COVID-19.
К ограничениям присоединились даже некоторые авиакомпании. Например, Qatar Airways приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР.
При этом в ВОЗ выступают против запретов авиасообщения из-за нового штамма, подчеркивая, что ПЦР-тесты способны его распознать, и заявляют, что существующие вакцины смогут побороть «Омикрон».
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