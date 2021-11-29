Переболевшие под ударом: Омикрон-штамм COVID-19 отозвался головной болью по всему миру

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый, недостаточно изученный штамм коронавируса «Омикрон» может поразить даже уже переболевших людей. В настоящий момент ученые изучают его активность и последствия, которые он может вызывать.

В качестве наиболее частого симптома нового штамма выделяют усталость и головные боли. При этом вкус и запах у пациентов не пропадает, а на больничной койке все чаще оказываются молодые люди. Отмечается, что примерно 65% заразившихся новым штаммом COVID-19 не прививались или получили лишь первый компонент вакцины.

О новом штамме коронавируса активно заговорили в пятницу, 26 ноября, когда ВОЗ решила созвать экстренное собрание для того, чтобы обсудить причины возникновения нового вида COVID-19 и возможные последствия его распространения. В организации присвоили ему название «Омикрон» - в честь 15 буквы греческого алфавита, и отметили, что он может быть опаснее предыдущих версий болезни, так как имеет больше мутаций.