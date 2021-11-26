Турция закрыла авивсообщение с пятью странами из-за «Омикрона»

Власти Турции приняли решение приостановить авиарейсы с пятью странами из-за нового штамма коронавируса, названного «Омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.

Среди стран Ботсвана, ЮАР, Мозамбик, Намибия и Зимбабве.

Ранее в пятницу ВОЗ по итогам экстренного заседания опередила новый штамм как вызывающий беспокойство. Также организация присвоила данному штамму название «Омикрон», что является 15-й буквой греческого алфавита.

Между тем, в ВОЗ призвали не запрещать авиасообщение между странами из-за нового штамма коронавируса.





