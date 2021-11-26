США ограничат въезд из восьми стран из-за нового штамма коронавируса

Отмечается, что ограничение вводится с 29 ноября и распространяется на африканские страны ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

В пятницу Россия и Турция также ввели ограничения на перелеты с рядом африканских стран.

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после экстренного заседания определила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство.