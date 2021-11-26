США ограничат въезд из восьми стран из-за нового штамма коронавируса

Власти США объявили о введении ограничений на авиасообщение с восьми странами. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на администрацию президента, передает РИА Новости.

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Отмечается, что ограничение вводится с 29 ноября и распространяется на африканские страны ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

В пятницу Россия и Турция также ввели ограничения на перелеты с рядом африканских стран.

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после экстренного заседания определила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеСШАКоронавирус
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