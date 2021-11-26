ВОЗ выступила против запретов авиасообщения из-за нового штамма коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не запрещать авиасообщение между странами из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщают «Известиям» со ссылкой на технического директора регионального офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен.
Она подчеркнула, что пока непонятно насколько заразен новый штамм, и как эффективно иммунитет сможет ему противостоять.
Ранее в ВОЗ заявили о проведении чрезвычайного заседания в связи с новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в ЮАР.
Ряд европейских стран уже объявил о намерении приостановить авиасообщение с Ботсваной и Южной Африкой. Как сообщает RT, в Минздраве Германии заявили, что боятся нового штамма коронавируса из-за его активного «действия на ранних стадиях».
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