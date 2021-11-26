ВОЗ выступила против запретов авиасообщения из-за нового штамма коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не запрещать авиасообщение между странами из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщают «Известиям» со ссылкой на технического директора регионального офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен.

Она подчеркнула, что пока непонятно насколько заразен новый штамм, и как эффективно иммунитет сможет ему противостоять.