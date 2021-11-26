Россия ограничит въезд в страну из Гонконга и ЮАР
Россия временно ограничивает въезд иностранцев из Гонконга, Южно-Африканской Республики и других стран Южной Африки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронаврусом.
Причиной ограничений авиасообщения стал новый штамм коронавируса. Кроме Гонконга и ЮАР в список стран попали Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини и Танзания.
Для прилетающих из Великобритании, Китая, Гонконга и Израиля будет организовано экспресс-тестирование на COVID-19.
В Роспотребнадзоре сообщили, что новый штамм коронавируса может быть более заразным и снижать действие антител. В то же время в ведомстве уверены, что российские тест-системы на COVID-19 способны выявить наличие нового штамма.
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