Россия ограничит въезд в страну из Гонконга и ЮАР

Причиной ограничений авиасообщения стал новый штамм коронавируса. Кроме Гонконга и ЮАР в список стран попали Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини и Танзания.

Для прилетающих из Великобритании, Китая, Гонконга и Израиля будет организовано экспресс-тестирование на COVID-19.

В Роспотребнадзоре сообщили, что новый штамм коронавируса может быть более заразным и снижать действие антител. В то же время в ведомстве уверены, что российские тест-системы на COVID-19 способны выявить наличие нового штамма.

