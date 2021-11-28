В Роспотребнадзоре опровергли данные о появлении «омикрона» в России

В России не обнаружен штамм COVID-19 «омикрон. Об этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — пояснил эксперт РИА Новости.

Ранее член комитета по социальной политике Совета Федерации Владимир Круглый Новый заявил, что омикрон-штамм коронавируса появился в России. Источником его распространения могут быть граждане, посетившие Египет, считает сенатор.

В странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусРоспотребнадзор
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