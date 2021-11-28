Страны начали закрывать границы из-за штамма коронавируса «омикрон»
Первым государством, которое ввело запрет на въезд для иностранцев, стал Израиль. Ограничения приняты на 14 дней. Об этом говорится в заявлении на сайте канцелярии премьер-министра страны, опубликованном в субботу.
«Решения вступят в силу в полночь с воскресенья (28 ноября 2021 г.) по понедельник (29 ноября 2021 г.) и будут действительны в течение 14 дней. Въезд всех иностранных граждан в Израиль запрещен, за исключением случаев, одобренных специальной комиссией», - приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, гражданам страны власти запретили посещать 50 африканских стран, в которых началась пандемия омикрон-штамма COVID-19.
Швейцария также закрывает границы на въезд туристов из Британии, Нидерландов, Чехии и Малави из-за нового штамма коронавируса.
«Лица, въезжающие в Швейцарию [из этих стран], должны предъявлять при посадке на самолет и при въезде в Швейцарию отрицательный результат теста на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин», - отметили в федеральном управлении здравоохранения страны в Twitter.
Всего в запрещенный список стран Швейцария включила 15 государств и территорий. Кроме тех, что в него попали накануне, в воскресенье его дополнили Бельгия, Гонконг, Ботсвана, Зимбабве, , Мозамбик, Израиль, Лесото Намибия, Эсватини и ЮАР.
Ранее стало известно, что в странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.
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