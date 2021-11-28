В Нидерландах омикрон-штамм обнаружили у 13 приехавших из Африки

В Нидерландах у 13 пассажиров из Африки выявили новый щтамм коронавируса «омикрон», сообщает Associated Press.

В «Векторе» заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает серьезные опасения

В страну до запрета полетов несколькими рейсами прибыл 61 человек. Все прошли тесты на коронавирус и помещены в карантин.

Ранее стало известно, что Израиль и Швейцария закрыли свои границы для въезда граждан из ряда африканских и европейских стран на фоне появления волны распространения нового штамма коронавируса «омикрон». В России пока этот штам не выявлен.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияНидерландыКоронавирус
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