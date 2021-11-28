В Дании выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Уточняется, что зараженные приехали из Южной Африки, отмечает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что в Дании обнаружено два случая заражения штаммом «омикрон». Этого можно было ожидать», - говорится в сообщении института.

Все граждане, контактировавшие с заболевшими, отправлены на карантин.

Ранее в Нидерландах у 13 пассажиров из Африки выявили новый штамм коронавируса «омикрон», сообщает Associated Press.

