В Дании выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

У двоих человек в Дании выявили омикрон-штамм, сообщил датский институт сывороток 28 ноября.

Страны начали закрывать границы из-за штамма коронавируса «омикрон»

Уточняется, что зараженные приехали из Южной Африки, отмечает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что в Дании обнаружено два случая заражения штаммом «омикрон». Этого можно было ожидать», - говорится в сообщении института.

Все граждане, контактировавшие с заболевшими, отправлены на карантин.

Ранее в Нидерландах у 13 пассажиров из Африки выявили новый штамм коронавируса «омикрон», сообщает Associated Press.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусДания
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