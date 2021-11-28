Биолог оценила устойчивость «Спутника V» к «омикрон»-штамму коронавируса
Препарат от коронавируса «Спутник V» российского производства, вероятно, может формировать немного более крепкий иммунитет к новому «омикрон» штамму COVID-19 по сравнению с другими вакцинами, сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.
«Pfizer уже сделала заявление о том, что в течение двух недель проведет эксперименты по нейтрализации [штамма] и объявит, насколько этот вирус слабее взаимодействует с антителами», — сказала медик. По ее словам, эти данные будут иметь отношение и ко всем остальным препаратам, которые используют полноразмерный антиген.
Баранова отметила, что результаты, которые предоставит Pfizer, будут приближенно актуальны и для российского «Спутник V».
Напомним, первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» выявлены в Германии, Италии и Чехии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 946 / сут.
Умерли
272 тыс.+1 239 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 494 / сут.
- Названы категории россиян, которым в декабре поднимут пенсии
- Биолог оценила устойчивость «Спутника V» к «омикрон»-штамму коронавируса
- СМИ: умер Александр Градский
- Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций
- Новый штамм коронавируса добрался до Европы
- Боец Сантос назвал победу над Емельяненко главной в карьере
- ВОЗ не исключила, что «омикрон»-штамм заразнее других
- Цивилев: Концентрация метана в шахте «Листвяжная» 25 ноября достигала критических отметок
- Врачи назвали пять предвестников инсульта
- В ВОЗ ответили на заявления о том, что вакцины от коронавируса «непроверенные»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru