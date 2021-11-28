Биолог оценила устойчивость «Спутника V» к «омикрон»-штамму коронавируса

Препарат от коронавируса «Спутник V» российского производства, вероятно, может формировать немного более крепкий иммунитет к новому «омикрон» штамму COVID-19 по сравнению с другими вакцинами, сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.

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«Pfizer уже сделала заявление о том, что в течение двух недель проведет эксперименты по нейтрализации [штамма] и объявит, насколько этот вирус слабее взаимодействует с антителами», — сказала медик. По ее словам, эти данные будут иметь отношение и ко всем остальным препаратам, которые используют полноразмерный антиген.

Баранова отметила, что результаты, которые предоставит Pfizer, будут приближенно актуальны и для российского «Спутник V».

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» выявлены в Германии, Италии и Чехии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСпутник V
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