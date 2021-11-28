Биолог оценила устойчивость «Спутника V» к «омикрон»-штамму коронавируса

«Pfizer уже сделала заявление о том, что в течение двух недель проведет эксперименты по нейтрализации [штамма] и объявит, насколько этот вирус слабее взаимодействует с антителами», — сказала медик. По ее словам, эти данные будут иметь отношение и ко всем остальным препаратам, которые используют полноразмерный антиген.

Баранова отметила, что результаты, которые предоставит Pfizer, будут приближенно актуальны и для российского «Спутник V».

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» выявлены в Германии, Италии и Чехии.

