Импичмент Трампа и «цветная революция»: В США начались массовые протесты
Американцы выступают в том числе против миграционной и социальной политики президента Дональда Трампа, а также против новых торговых пошлин.
На фоне начавшихся в США протестов против американского президент в конгрессе страны пообещали выдвинуть импичмент Дональду Трампу. Митингующие выступают против его социальной и миграционной политики. При этом сам Трамп прогнозирует сложные времена. Между тем, в России ситуацию с митингами в США называют попыткой организации «цветной революции».
ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
6 апреля член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин объявил, что в ближайшие 30 дней инициирует процесс импичмента главы государства Дональда Трампа. По словам политика, действующий президент не заслуживает занимать свою должность. Грин также считает, что Трампу нельзя доверить вопросы правосудия и управления народом, передает издание «The Hill».
«Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид. Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней», - заявил Грин в ходе митинга противников Трампа.
Политолог Евгений Михайлов предположил, что попытки объявить Трампу импичмент действительно будут предприниматься.
«Будут предпринимать максимум усилий для того, чтобы его реформы не вошли в жизнь. Но Трамп, учитывая то, как он боролся за пост президента с уголовными преследованиями, и учитывая, сколько на его стороне очень богатых, влиятельных людей, заинтересованных именно в той Америке, которую озвучивает Трамп, я думаю, что он устоит», - объяснил он в разговоре с RT.
При этом политолог считает, что Трампу поможет «большинство и в сенате, и в других организациях».
«Америка под его руководством выстоит от подобных майданов. То есть сейчас мы видим, что глобалисты фактически испытывают те же технологии оранжевых революций, которые использовали в странах для переворотов, для потрясений в собственной стране», - приводит его слова издание.
Сам американский президент на фоне протестов в стране предупредил, что США ждут трудные времена, однако, по его словам, конечный результат будет историческим.
«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», - написал политик на своей странице в одной из соцсетей.
ПРОТЕСТЫ В США
5 апреля в США начались протесты против Дональда Трампа. Серия митингов прошла более чем в тысяче американских городов. Волну протестных акций уже назвали движением «Hands Off» («Руки прочь»). По оценкам прессы, это крупнейшие в стране митинги за второй срок американского лидера.
Основными причинами недовольства американцев его правлением стали реформы в социальной и миграционной политике, массовые увольнения в федеральных органах, сокращение финансирования здравоохранения и новые торговые пошлины. В начале недели агентство «Associated Press» опубликовало совместное исследование с социологическим центром NORC, согласно результатам которого, около 55% американцев негативно относятся и к Трампу, и к американскому миллиардеру Илону Маску, который поддерживает президента.
По данным «ABC News», в протестных акциях в США участвуют профсоюзы, экологи, пропалестинские активисты и защитники прав ЛГБТ (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Известно, что до начала митингов о политике Трампа негативно высказались экс-глава Белого дома Барак Обама и бывшая вице-президент США Камала Харрис.
Накануне несколько тысяч человек вышли на митинг в Вашингтоне. По данным РИА Новости, протестующие собрались у монумента Вашингтону. Люди выходили на улицы с плакатами с надписями: «Пока не великая» и «Руки прочь от демократии». При этом часть протестующих вышла с транспарантами против соратника Трампа, главы Департамента госэффективности (DOGE) Маска.
По данным источника, в ходе акций протеста звучали и лозунги против фашизма, в котором оппозиция обвиняет действующую администрацию. По информации издания «The Washington Post», протестующие во всех штатах планируют провести около 1,3 тысячи акций протеста под лозунгом «Hands Off».
Аналогичные митинги уже прошли и в Европе. Например, в Германии на демонстрации вышли сотни человек, а в Лондоне люди собрались на Трафальгарской площади. Участники протестов поднимали плакаты с лозунгами «Нет ненависти MAGA» («Make America Great Again» — лозунг движения Трампа «Сделать Америку снова великой») и «Трампа на помойку».
«РЕВОЛЮЦИЯ» И ПОСЛЕДСТВИЯ
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что протестные акции в США могут быть попыткой организовать «цветную революцию».
«Когда протесты "Hands Off" настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику "цветных революций" за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?» - написал он на своей странице в одной из соцсетей.
Однако политолог-американист Малек Дудаков считает, что серьезных последствий для Трампа от массовых митингов против него ждать не стоит.
«Демократы действительно пытаются какую-то протестную волну поднять против Трампа, но никаких реальных последствий ожидать не стоит. На его первом сроке протесты были более значимыми, и Трампу это никак не мешало. Даже если численность протестов была бы больше, это все можно вполне спокойно и легко игнорировать. Поэтому не стоит преувеличивать значимость протестов, которые мы сейчас наблюдаем в США», - объяснил он в интервью изданию «News.ru».
При этом Дудаков не исключил, что за массовыми протестами в США может последовать всплеск политического насилия наподобие американского движения «Black Lives Matter» («Жизни черных имеют значение»). По его словам, в настоящее время в США наблюдаются акты вандализма вроде поджогов автосалонов Tesla. При этом, по мнению политолога, Трамп настроен решительно и намерен бороться.
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о существенном риске тарифов, введенных США, для мировой экономики на фоне ее незначительного роста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умерла Народная артистка СССР Таисия Литвиненко
- Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3564 человек
- Суды отменили «Аэрофлоту» штраф за ввоз хамона из Евросоюза
- Белый дом: РФ не попала под пошлины США из-за переговоров
- ГУМЧС: 36 лесных пожаров тушат в Забайкалье
- Минобороны: ВС РФ нанесли поражение украинскому спецназу «Омега» в ДНР
- В США из-за непогоды погибли 15 человек
- СМИ: Верховный лидер Ирана привел ВС страны в состояние повышенной боеготовности
- Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги
- Весенний призыв в армию станет самым масштабным за 14 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru