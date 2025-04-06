Импичмент Трампа и «цветная революция»: В США начались массовые протесты

ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

6 апреля член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин объявил, что в ближайшие 30 дней инициирует процесс импичмента главы государства Дональда Трампа. По словам политика, действующий президент не заслуживает занимать свою должность. Грин также считает, что Трампу нельзя доверить вопросы правосудия и управления народом, передает издание «The Hill».

«Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид. Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней», - заявил Грин в ходе митинга противников Трампа.