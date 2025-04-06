Импичмент Трампа и «цветная революция»: В США начались массовые протесты

Американцы выступают в том числе против миграционной и социальной политики президента Дональда Трампа, а также против новых торговых пошлин. 

На фоне начавшихся в США протестов против американского президент в конгрессе страны пообещали выдвинуть импичмент Дональду Трампу. Митингующие выступают против его социальной и миграционной политики. При этом сам Трамп прогнозирует сложные времена. Между тем, в России ситуацию с митингами в США называют попыткой организации «цветной революции».

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ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

6 апреля член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин объявил, что в ближайшие 30 дней инициирует процесс импичмента главы государства Дональда Трампа. По словам политика, действующий президент не заслуживает занимать свою должность. Грин также считает, что Трампу нельзя доверить вопросы правосудия и управления народом, передает издание «The Hill».

«Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид. Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней», - заявил Грин в ходе митинга противников Трампа.

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Политолог Евгений Михайлов предположил, что попытки объявить Трампу импичмент действительно будут предприниматься.

«Будут предпринимать максимум усилий для того, чтобы его реформы не вошли в жизнь. Но Трамп, учитывая то, как он боролся за пост президента с уголовными преследованиями, и учитывая, сколько на его стороне очень богатых, влиятельных людей, заинтересованных именно в той Америке, которую озвучивает Трамп, я думаю, что он устоит», - объяснил он в разговоре с RT.

При этом политолог считает, что Трампу поможет «большинство и в сенате, и в других организациях».

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«Америка под его руководством выстоит от подобных майданов. То есть сейчас мы видим, что глобалисты фактически испытывают те же технологии оранжевых революций, которые использовали в странах для переворотов, для потрясений в собственной стране», - приводит его слова издание.

Сам американский президент на фоне протестов в стране предупредил, что США ждут трудные времена, однако, по его словам, конечный результат будет историческим.

«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», - написал политик на своей странице в одной из соцсетей.

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ПРОТЕСТЫ В США

5 апреля в США начались протесты против Дональда Трампа. Серия митингов прошла более чем в тысяче американских городов. Волну протестных акций уже назвали движением «Hands Off» («Руки прочь»). По оценкам прессы, это крупнейшие в стране митинги за второй срок американского лидера.

Основными причинами недовольства американцев его правлением стали реформы в социальной и миграционной политике, массовые увольнения в федеральных органах, сокращение финансирования здравоохранения и новые торговые пошлины. В начале недели агентство «Associated Press» опубликовало совместное исследование с социологическим центром NORC, согласно результатам которого, около 55% американцев негативно относятся и к Трампу, и к американскому миллиардеру Илону Маску, который поддерживает президента.

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По данным «ABC News», в протестных акциях в США участвуют профсоюзы, экологи, пропалестинские активисты и защитники прав ЛГБТ (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Известно, что до начала митингов о политике Трампа негативно высказались экс-глава Белого дома Барак Обама и бывшая вице-президент США Камала Харрис.

Накануне несколько тысяч человек вышли на митинг в Вашингтоне. По данным РИА Новости, протестующие собрались у монумента Вашингтону. Люди выходили на улицы с плакатами с надписями: «Пока не великая» и «Руки прочь от демократии». При этом часть протестующих вышла с транспарантами против соратника Трампа, главы Департамента госэффективности (DOGE) Маска.

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По данным источника, в ходе акций протеста звучали и лозунги против фашизма, в котором оппозиция обвиняет действующую администрацию. По информации издания «The Washington Post», протестующие во всех штатах планируют провести около 1,3 тысячи акций протеста под лозунгом «Hands Off».

Аналогичные митинги уже прошли и в Европе. Например, в Германии на демонстрации вышли сотни человек, а в Лондоне люди собрались на Трафальгарской площади. Участники протестов поднимали плакаты с лозунгами «Нет ненависти MAGA» («Make America Great Again» — лозунг движения Трампа «Сделать Америку снова великой») и «Трампа на помойку».

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«РЕВОЛЮЦИЯ» И ПОСЛЕДСТВИЯ

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что протестные акции в США могут быть попыткой организовать «цветную революцию».

«Когда протесты "Hands Off" настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику "цветных революций" за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?» - написал он на своей странице в одной из соцсетей.

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Однако политолог-американист Малек Дудаков считает, что серьезных последствий для Трампа от массовых митингов против него ждать не стоит.

«Демократы действительно пытаются какую-то протестную волну поднять против Трампа, но никаких реальных последствий ожидать не стоит. На его первом сроке протесты были более значимыми, и Трампу это никак не мешало. Даже если численность протестов была бы больше, это все можно вполне спокойно и легко игнорировать. Поэтому не стоит преувеличивать значимость протестов, которые мы сейчас наблюдаем в США», - объяснил он в интервью изданию «News.ru».

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При этом Дудаков не исключил, что за массовыми протестами в США может последовать всплеск политического насилия наподобие американского движения «Black Lives Matter» («Жизни черных имеют значение»). По его словам, в настоящее время в США наблюдаются акты вандализма вроде поджогов автосалонов Tesla. При этом, по мнению политолога, Трамп настроен решительно и намерен бороться.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о существенном риске тарифов, введенных США, для мировой экономики на фоне ее незначительного роста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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