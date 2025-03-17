«Возможны провокации»: Мирные протесты в Сербии пойдут на спад в ближайшее время
Протесты в Сербии развиваются довольно мирно, полиция действует грамотно и корректно, сказала НСН Полина Соколова, отметив, что без провокаций движение быстро пойдет на спад.
Власти Сербии уважают волю народа на выражение своей политической активности на улице, все протесты в стране развиваются в мирном ключе и скоро должны пойти на спад, заявила в эфире НСН научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова.
На минувших выходных в Сербии прошла крупнейшая акция протеста. Полиция оценила численность собравшихся в 107 тысяч, оппозиционеры уверяют, что их было от 500 тысяч до миллиона. Протесты в стране вспыхнули еще в ноябре 2024 года после гибели 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. Соколова отметила, что население Сербии заинтересовано в стабилизации ситуации в стране.
«Как сейчас будет развиваться протест, предсказать трудно. На мой взгляд, протест должен пойти на спад, потому что население заинтересовано в стабилизации ситуации. Сейчас протесты в Сербии развиваются в довольно мирном ключе. Главный нерв волнения - насколько вот эту мирность удастся сохранить. Хоть акции и не согласованы, до сих пор полиция действует очень грамотно и корректно. Государство уважает волю народа к выражению своей политической активности на улице. Надеюсь, что удастся сохранить мирный характер протестного движения. Лишь провокаторы могут дестабилизировать обстановку», - сказала Соколова.
По ее словам, в Сербии накопилось очень много проблем, требующих решения, из-за чего население страны находится в напряжении.
«Нужно сказать, что глубокий вызов государству заключается во внешнеполитическом курсе нынешнего правительства на многовекторность. Белград пытался вести дружественные и партнерские отношения и с Россией, и с Западом, и с Китаем. Напомню, Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкции против России. В условиях такой международной турбулентности это вызывает очень большую напряженность у населения, потому что курс действительно неявный. Кроме того, продолжается напряжение вокруг Косовской проблемы - вопрос статуса Косова, который требует своей нормализации. Нестабильность в Боснии и Герцеговине - обвинительный приговор президенту Республики добавляет внешнеполитической напряженности, которая для Сербии является внутриполитической, потому что касается всего сербского народа», - заключила собеседница НСН.
По данным МВД Сербии, в ходе протестных мероприятий произошло несколько инцидентов, направленных против участников другой студенческой акции в Пионерском парке. Также говорилось о задержании нескольких протестующих из-за нарушения ими общественного порядка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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