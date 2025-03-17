«Возможны провокации»: Мирные протесты в Сербии пойдут на спад в ближайшее время

По ее словам, в Сербии накопилось очень много проблем, требующих решения, из-за чего население страны находится в напряжении.

«Нужно сказать, что глубокий вызов государству заключается во внешнеполитическом курсе нынешнего правительства на многовекторность. Белград пытался вести дружественные и партнерские отношения и с Россией, и с Западом, и с Китаем. Напомню, Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкции против России. В условиях такой международной турбулентности это вызывает очень большую напряженность у населения, потому что курс действительно неявный. Кроме того, продолжается напряжение вокруг Косовской проблемы - вопрос статуса Косова, который требует своей нормализации. Нестабильность в Боснии и Герцеговине - обвинительный приговор президенту Республики добавляет внешнеполитической напряженности, которая для Сербии является внутриполитической, потому что касается всего сербского народа», - заключила собеседница НСН.

По данным МВД Сербии, в ходе протестных мероприятий произошло несколько инцидентов, направленных против участников другой студенческой акции в Пионерском парке. Также говорилось о задержании нескольких протестующих из-за нарушения ими общественного порядка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

