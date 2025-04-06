В конгрессе США пообещали выдвинуть импичмент Трампу
В США член палаты представителей страны от Демократической партии Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней он инициирует процесс импичмента действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «The Hill».
По его мнению, он не заслуживает занимать эту должность. Грин также считает, что Трампу нельзя доверить вопросы правосудия и управления народом.
До этого RT сообщил, что в США начались масштабные акции протеста против Дональда Трампа. Основными причинами недовольства американцев его правлением стали реформы в социальной и миграционной политике, а также массовые увольнения в федеральных органах, сокращение финансирования здравоохранения и новые торговые пошлины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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