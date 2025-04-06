В конгрессе США пообещали выдвинуть импичмент Трампу

По его мнению, он не заслуживает занимать эту должность. Грин также считает, что Трампу нельзя доверить вопросы правосудия и управления народом.

До этого RT сообщил, что в США начались масштабные акции протеста против Дональда Трампа. Основными причинами недовольства американцев его правлением стали реформы в социальной и миграционной политике, а также массовые увольнения в федеральных органах, сокращение финансирования здравоохранения и новые торговые пошлины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».