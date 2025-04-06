В конгрессе США пообещали выдвинуть импичмент Трампу

В США член палаты представителей страны от Демократической партии Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней он инициирует процесс импичмента действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «The Hill».

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По его мнению, он не заслуживает занимать эту должность. Грин также считает, что Трампу нельзя доверить вопросы правосудия и управления народом.

До этого RT сообщил, что в США начались масштабные акции протеста против Дональда Трампа. Основными причинами недовольства американцев его правлением стали реформы в социальной и миграционной политике, а также массовые увольнения в федеральных органах, сокращение финансирования здравоохранения и новые торговые пошлины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаПрезидентСШАИмпичментДональд Трамп

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