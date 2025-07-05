В Московском зоопарке родились детеныши редкого вида куниц
5 июля 202521:51
В Московском зоопарке родились два детеныша уссурийской харзы (редкий вид куниц), рассказали в столичном зоосаде.
Детеныши появились на свет еще 6 апреля в центре воспроизводства редких видов животных, но информацию об этом держали в секрете до сегодняшнего дня.
Родителями малышей являются десятилетний самец по кличке Мартин и самка Эльзы возраста шести лет. Отмечается, что оба новорожденных женского пола.
Ранее пингвиненок впервые родился в Крыму у пары пингвинов Гумбольдта из зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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