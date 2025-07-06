В «Шереметьево» из-за ограничений отменили 174 рейса

На более два часа задержано 47 рейсов. Для минимизации последствий ограничений в воздушной гавани вывели на работу дополнительный персонал в составе 70 человек. Также дополнительно задействовано 15 единиц техники для наземного обслуживания.

В терминалах аэропорта усилили персонал медпунктов и для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребёнка на первом этаже терминала B.

Ранее в Минобороны России заявили, что над российскими регионами сбили 48 доронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

