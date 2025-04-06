СМИ: Торговая война Трампа — стратегический подарок Си Цзиньпину

Издание пишет, что всеобъемлющие пошлины, которые ввел глава Белого дома, изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. Политика Вашингтона многие годы была направлена на ослабление экономических отношений стран Европы с Пекином. Теперь восстановление связей с КНР — вопрос времени.

Так как у стран Азии антиамериканский настрой после пошлин усилился, то это приведет их к выбору Китая в качестве альтернативного торгового партнера.

Ранее Трамп заявил, что ввод Китаем ответных пошлин на американский импорт является ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

