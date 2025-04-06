СМИ: Торговая война Трампа — стратегический подарок Си Цзиньпину
Лидер Китая Си Цзиньпин побеждает в торговой войне, которую развязал американский президент Дональд Трамп, сообщает Wall Street Journal.
Издание пишет, что всеобъемлющие пошлины, которые ввел глава Белого дома, изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. Политика Вашингтона многие годы была направлена на ослабление экономических отношений стран Европы с Пекином. Теперь восстановление связей с КНР — вопрос времени.
Так как у стран Азии антиамериканский настрой после пошлин усилился, то это приведет их к выбору Китая в качестве альтернативного торгового партнера.
Ранее Трамп заявил, что ввод Китаем ответных пошлин на американский импорт является ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Торговая война Трампа — стратегический подарок Си Цзиньпину
- ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины
- ВСУ атакуют Ростовскую область
- Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине
- «Роснано» подала иск к Чубайсу и другим экс-руководителям компании
- В Дубае расследуют падение воздушного шара с российскими туристами
- Жители США протестуют против Трампа
- Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в выходные
- В Афганистане нашли самого старого человека в мире
- Глава Минфина США: Зеленский скандалом смог сорвать самую простую сделку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru